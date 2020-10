La undécima transferencia de crédito del año

El pasado viernes y al término del pleno, la oposición animaba a Luis Taboada a leerse el reglamento para presidir las sesiones. Y así lo hizo: ayer aclaró que la norma establece que la oposición intervenga de menor a mayor representación, respetó los turnos de palabra y hasta en una ocasión le retiró la palabra al líder del BLOG, Álex Fiuza, durante el debate del pantano.

El coloquio fue más enconado al inicio del pleno, cuando tocaba abordar un reconocimiento extrajudicial de crédito que salió adelante tras la retirada de una factura, y una transferencia de crédito, la undécima del año, por importe de 46.600 euros. La oposición se quejó de que no conocía las facturas de forma detallada, así que a la interventora y la edil Merina Otero, responsable de Fachenda, no les quedó otra que leerlas ante la corporación. So más de 20 facturas para pagar, entre otras cosas, los citados proyectos de la pista de la granja cinética (1.911 euro), y de Latazo (1.815), las barreras de seguridad en losan (3.455) material, o material informático en el que figuran tanto portátiles como servidores y programas ( en torno a 9.300 euros, en distintas facturas). Hay también diversos gastos relacionados con la compra de material de protección de Covid o productos para el mantenimiento de la piscina.