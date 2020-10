Silleda, libre de Covid un mes después de las restricciones y nuevo brote en una familia de A Estrada con tres afectados

Silleda es ya un municipio libre de casos de Covid-19, un mes después de las restricciones impuestas en el municipio para frenar el avance de los contagios. En la jornada de ayer el municipio ya no tenía casos activos de esta enfermedad, una cuestión que quiso aplaudir el gobierno local. El alcalde, Manuel Cuiña, agradeció públicamente el esfuerzo de la ciudadanía para conseguir frenar la cadena de contagios en esta segunda ola de la pandemia. "Es un triunfo de todos y todas", subrayó el mandatario trasdezano, que remarcó que los vecinos demostraron "estar a la altura de las circunstancias en momentos difíciles".

Las medidas de restricción entraron en vigor en Silleda hace hoy un mes y se levantaron dos semanas después. "Hoy, gracias a ese esfuerzo que hicimos, ya no tenemos ningún caso, después de haber alcanzado en esta segunda ola los 27 casos activos, cifra que estaba en torno a los 300 por cada 100.000 habitantes", dijo Cuiña. La semana pasada abandonaba el hospital el único paciente del municipio que precisó estar ingresado en el Clínico durante varias semanas para reponerse de la enfermedad. No obstante, el alcalde de Silleda animó a no bajar la guardia y apeló a la responsabilidad individual para que los contagios no regresen al municipio.

En la jornada de ayer, A Estrada sumó cuatro nuevos positivos: un paciente con médico en A Estrada pero que reside en Caldas de Reis, y un brote familiar con tres afectados hasta el momento. Una pareja había sido confinada porque su hija, estudiante en Santiago, había dado positivo, y ayer se confirmó también su contagio. De este modo, a día de hoy son diez los casos activos en este ayuntamiento. En Vila de Cruces, por su parte, continuaban activos ayer tres de los casos registrados, sin que ninguno de estos pacientes haya precisado ingreso hospitalario.