Falta de espacios para repartir entrenamientos

Una de las razones que han llevado al Concello de A Estrada a descartar el regreso de las escuelas deportivas es la falta de instalaciones deportivas para acoger todas las actividades debido a la obligación de espaciar entrenamientos y de no ocupar el mismo recinto por distintos deportes el mismo día. "De ofertar ahora las escuelas deportivas municipales, habría una saturación de las instalaciones deportivas, no pudiendo atender toda la demanda de los horarios de los clubes deportivos ni de las escuelas", explican desde el departamento de Deportes. "Dentro de las limitaciones existentes, tanto de número de participantes como de espacio para la realización de la actividades, se realizó una programación de distribución de las instalaciones y de los horarios para los clubes locales. Dentro de lo posible se intentó que cada club tuviese a su disposición una instalación y, en el caso de tener que compartirla, que en un mismo día nunca hubiese dos actividades diferentes en la misma instalación, para regular de este modo también los tránsitos y aforos", añaden en el mismo sentido. Este espaciado de actividades entre los diferentes recintos deportivos municipales hace que sea imposible añadir a mayores las escuelas. Cabe recordar además que el Regueiro inicia en breve su remodelación y que en varios pabellones escolares ya no se pueden organizar actividades.