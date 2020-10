A Estrada tendrá en 2021 fibra óptica para alrededor de 15.000 unidades inmobiliarias

El teletrabajo y las clases virtuales que desde el pasado mes de marzo ganaron terreno empujados por la situación de alarma sanitaria han hecho que la conexión a internet se revele, todavía más, como un servicio básico para la ciudadanía. Tanto es así que las condiciones de acceso se están convirtiendo en estos momentos en una de las consultas más habituales en el consistorio estradense. El propio alcalde, José López Campos, reconoció que el padrón de habitantes está comenzando a percibir altas de gente que vivía fuera del municipio pero que, con la opción del teletrabajo, regresa a residir en diferentes parroquias del amplio territorio estradense. El munícipe mantuvo en la mañana de ayer una reunión con representantes de la compañía Telefónica para conocer los últimos datos relativos al despliegue de fibra óptica en el municipio en la que será una red de acceso de última generación. Las previsiones que se barajan apuntan a que 2021 será un año crucial para este despliegue, de tal manera que pueda llegarse a una cobertura de entre el 75 y el 80% de las unidades inmobiliarias, incluyendo viviendas, comercios y empresas a las que pueda ofrecerse infraestructura de conexión. Cabe precisar que la citada firma de telecomunicaciones tiene identificadas en torno a 19.000 unidades que estarían en condiciones de recibir conexión por fibra óptica, de manera que a finales del próximo año se podría llegar con este servicio a unas 15.000.

En la reunión de ayer el jefe del ejecutivo local tuvo acceso a los datos del despliegue actual. En estos momentos, esta fibra óptica de nueva generación está ya disponible para 9.562 unidades inmobiliarias en 70 núcleos de población, que se incrementarán en las próximas semanas en otras 199 en otros cinco núcleos que ya están preinstalados. De este modo, en pocos días se habrá alcanzando ya con el despliegue que está en marcha a más del 53% del total de hogares del municipio. Las previsiones de la compañía pasan por que 2021 brinde la oportunidad de llegar al menos a otros 220 núcleos, alcanzando una cobertura del 75% de las unidades residenciales.

El caso del caso urbano es diferente, dada la estructura preexistente. De este modo, el servicio de fibra está disponible ya a estas alturas para 7.134 inmuebles, el 91% del total de la capital estradense. En este sentido, López Campos explicó que quedarían 1.100 unidades en las que no pudo realizarse esta instalación por los problemas encontrados en el momento de pasar el cable ante la negativa de algunos vecinos. De este modo, se trata de casos que podrían verse solventados con facilidad en próximas fases.

El dirigente local trasladó que los principales problemas en el ámbito rural se están produciendo en zonas en las que no había instalación de cobre para el servicio telefónico, ámbitos en los que se operaba con los famosos teléfonos TRAC (las siglas de Telefonía Rural de Acceso Celular). López Campos asegura que, aunque no o se renuncia a llegar al 100% de las unidades inmobiliarias, incluso estas sin en las que no había infraestructura, esta cobertura exigiría realizar una inversión a mayores para cablear.

El alcalde apuntó asimismo que existen en el Concello otras 20 solicitudes de extensión de la red, un trámite que ahora se pretende agilizar. Señaló que, con las estimaciones mostradas, "se llegaría al 90% del territorio". "Quedarían algunas zonas blancas, con poca población y con frecuencia envejecida que ellos estiman que no generará demanda", indicó. En casos en los que el núcleo tenga esta cobertura pero se queden viviendas fuera -se fija una distancia de 250 metros, por las condiciones del cable, que no podría empatarse- se sugiere contactar con el Concello para que dé traslado del caso y se busque una solución concreta.