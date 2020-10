Crespo propone ampliar el parque de la Praza Europa y crear una gran área infantil cubierta

La Praza Europa cuenta con una área de juegos inclusiva. En la jornada de ayer, el regidor, José Crespo, acompañado por los ediles de Cultura, Begoña Blanco, y Parques y Jardines, Bernardino Seijas, inauguró la zona infantil junto a miembros de la empresa encargada de las obras y miembros de Lalín Diverso.

"Es el primero que hacemos en Lalín con accesibilidad total y queremos seguir realizando trabajos en ese sentido", resalta el alcalde. Añade que ha sido un "importante despliegue en cuanto a parques infantiles, completando con reformas en los demás". La edil Blanco ha puesto en marcha el proyecto antes del cambio de áreas. "Vimos la carencia en el municipio en este sentido, ya que no había ningún parque con estas características", explica. Añade que al conocer las subvenciones por parte de la Xunta de Galicia crearon esta iniciativa. "Al tener sitio, pensamos en darle más espacio al parque que había, destinarlo a personas con movilidad reducida y también a los más pequeños, ya que notamos que había carencia en este sentido", destaca. Añade que en todo momento han mantenido contacto con los miembros de Lalín Diverso, "para que se ajustase a sus necesidades y saber si tenemos que hacer algún cambio".

El espacio cuenta con columpios para personas en silla de ruedas, con todos lo juegos accesibles ya que cuentan con rampa y son bajos "para que tanto las personas con movilidad reducida como los más pequeños puedan acceder, ya que quedamos disgustados porque se reformularon algunos parques, pero no había juegos para los infantes", resalta Blanco. En la plaza también se colocaron papeleras y bancos. Además, se dejó espacio entre el establecimiento situado a la entrada y el recinto de juego, para facilitar la entrada de cualquier camión o servicio de emergencia.

La obra realizada en el exterior de la Praza Europa fue ejecutada por Xardín Deza y tuvo un coste de 35.997 euros. La financiación cuenta con una ayuda del 70 por ciento por parte de la Consellería de Presidencia. Además, el consistorio ha acometido reformas en los parques existentes, con una inversión de 24.000 euros y también actuaron en el situado en la calle Chorón. "En estos dieciséis meses hicimos un trabajo considerable en lo que atañe a la remodelación de parques infantiles existentes, además de la construcción del nuevo de la Praza Europa", comenta el regidor.

Desde el consistorio resaltan que con las actuaciones realizadas en las diferentes áreas de juego, "podemos decir que todos los parques, ahora mismo, están en perfecto estado de revista", puntualiza Blanco. En cuanto al parque de la calle Chorón, comenta que no solo se ha reformado, sino que se ha tirado y hecho de nuevo. "Sabíamos que los residentes de la zona lo querían, porque tiene uso, y lo solicitaron y nosotros hicimos frente a esas peticiones", puntualiza Blanco. Crespo destaca que "desde hace muchos años, me atrevería a decir más de una década, los parques no estaban como los tenemos hoy en día; en esa línea seguiremos trabajando porque queremos que al final de nuestro mandato, en cuanto a las zonas infantiles, se note que Lalín ha mejorado en su totalidad".

El concejal Seijas realizará trabajos en estas zonas, y dará continuidad a algunas que ya estaban valoradas por la anterior edil de esta área, como sombrear algunas de las zonas donde se encuentran los parques. En una de las que trabajarán será en la de la Praza Europa, "trataremos de cubrir esta zona, valorando la mejor opción, porque da el sol de lleno y es necesario para poder disfrutar del área", comenta la concejala.

El regidor destaca que continuarán trabajando para mejorar los parques que hay en la actualidad y también valoran cambiar alguno de sitio. Resalta que el de la Plaza Europa tiene gran utilidad y está demandado, por eso valora la posibilidad de llenarla en su totalidad de áreas infantiles y cubrir toda la zona. "Aquí viene mucha gente y podría ser una gran área infantil, llegarían a entrar más de 200 niños, además, si se cierra, podrían disfrutar de esto durante todo el año", comenta el regidor. Añade que es uno de los parques que mejor está situado, ya que dispone de espacio sin vehículos y también beneficia a los locales que se encuentran en el entorno. Destacan que en la zona para skate también estudian realizar alguna mejora, "ya que tiene mucho éxito y está muy demandada", puntualiza la edil Blanco.