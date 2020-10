El PSOE de A Estrada critica destinar más a los baños inteligentes que a apoyar a comercio y hostelería

El líder del PSOE de A Estrada, Luis López Bueno, considera "una frivolidad" instalar baños inteligentes en los jardines. Especialmente en el actual contexto Covid, en la "segunda ola de una pandemia" en la que entiende que hay "asuntos más prioritarios a los que destinar el dinero". A su juicio, es "exageradísimo" asumir un coste de 70.000 euros por su instalación. De hecho, entiende que este proyecto es "un despilfarro sin precedentes que obedece al ansia de protagonismo del alcalde". Considera que no es momento para "excentricidades" y que resulta "paradójico que unos baños cuesten más que las políticas de ayuda a comerciantes y hosteleros".

"Es evidente que se necesitan baños", afirma. Pero hace notar que ya deberían haber estado contemplados en el proyecto inicial de reforma y ampliación de la alameda. En su opinión, de acuerdo con los datos que han trascendido, los baños "tendrán funciones absolutamente prescindibles -como la wifi o el contador de usos- que no tienen una utilidad real y que traerán dolores de cabeza cuando precisen mantenimiento".

Le parecería mucho más adecuado instalar unos baños "normales" y que estuviesen "bien atendidos" porque, apunta, "por muy inteligentes que sean los baños" que se van a instalar en los jardines, "el mantenimiento que requieren es semejante al de unos baños tradicionales". El líder socialista insta al gobierno municipal a centrarse en las necesidades de los vecinos "en vez de preocuparse tanto por la foto". Tilda de "superfluo" que los baños tengan wifi y expresa sus dudas acerca de que el sistema de desinfección que traen incorporado sea operativo "porque los baños serán muy inteligentes pero no desinfectan superficies ni reponen el papel ni pasan la fregona", ironiza.

Con la importante partida que costarán, hace notar, el gobierno local "sumará 84.000 euros tirados a la basura" en "cuestiones inútiles en la alameda" como estima que es el caso de los puntos de recarga de teléfonos "que no utiliza nadie" pero que "sirvieron para alimentar a empresas ajenas al Concello de A Estrada y próximas al gobierno".

Defiende que el de los baños de los jardines sería "un tema menor" si no fuese por su coste "desorbitado". Estima que "dilapidar 70.000 euros de los estradenses" en ellos "retrata a un gobierno superado por la pandemia del Covid-19". Dice moderar su tono "por responsabilidad" y para evitar la "crispación política en un momento como este" pero entiende que no se puede permitir que el ejecutivo local "haga y deshaga" mientras que los vecinos "sufren las consecuencias de la pandemia".

Desde el PSOE se entiende que el gobierno debería usar ese dinero en la "reorganización" de los fondos Edusi que prometió el PP "y de la que aun no se sabe nada". López Bueno se muestra convencido de que tenía razón al criticar la contratación de un estudio sobre las medidas para la recuperación económica. "López Campos le entregó 14.000 euros a unos amigos para no tener que tomar decisiones y el informe que debería ofrecer resultados en julio aun no está entregado". "Las cosas no se hacen así", insiste.

Si el ejecutivo local quiere seguir adelante con el "disparate" de los baños inteligentes para los jardines, insta a "solicitar información de la red de ciudades inteligentes para que ofrezca otros instrumentos de financiación" a fin de liberar 70.000 euros "para atender necesidades reales de los vecinos".