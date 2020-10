Compromiso urge un pleno de la Mancomunidade antes de un mes

Compromiso por Lalín presentó ayer en el registro del consistorio un escrito en el que exige al presidente de la Mancomunidade de Terras do Deza "la inmediata convocatoria del pleno del organismo". Compromiso considera que podría estar en una situación de ilegalidad, dado que no se celebró un pleno desde hace casi aun año, por lo que el presidente, Luis Taboada, podría estar cometiendo una presunta prevaricación administrativa. Compromiso anuncia medidas legales si el pleno no se convoca antes del 15 de noviembre.