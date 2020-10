Cuiña resalta el "intolerable descuido" de las plantas de Praza da Vila y la suciedad

El coordinador de Compromiso por Lalín, Rafael Cuiña, replica las declaraciones del edil José Cuñarro sobre las plantas que ornamentaban e parque de Prada da Viña. Cuiña dice que "lo lamentable no eran las plantas, sino el descuido intolerable de su mantenimiento, con suelo directamente lleno de mierda y dando una imagen de absoluto descuido". Apunta que es curioso que se limpiara la zona dos días después de que él denunciase la situación.

Cuiña se felicite porque el PP convidó a Nicolás González Casares a ver los trabajos en Ponte dos Cabalos, una obra que auspició el cuatripartito. Apunta que no le molesta que "el intento de Crespo de hacerme de menos no invitándome a esos actos de proyectos del gobierno anterior. Lo que no conocemos son proyectos del gobierno actual", remacha.