Debate en redes sociales sobre el parque infantil de la Praza da Vila

Cuñarro hizo alusión ayer a la polémica sobre el parque de la Praza da Vila. "Rafael Cuíña, de Compromiso por Lalín dice que el Parque da Praza da Vila parecía una selva. En este gobierno somos todos para uno y uno para todos. Decirle al señor Cuíña que nosotros heredamos ahí un proyecto que se llevó a cabo como ellos lo tenían hecho. Cuando se hacen las cosas bien, como es el caso de A Ponte dos Cabalos, se felicitó a González Casares y ahora se está en una segunda fase. Le pedimos que cada palo aguante su vela. Las plantas que se pusieron no tienen nada que ver con el entorno paisajístico de la comarca dezana, ni siquiera de Lalín. Son feas, pero si tú eres la madre del proyecto, por lo menos no te retractes a ti mismo. En política no todo vale". Y añadió que "una de las cosas que hicimos nada más llegar al gobierno fue atender la petición de los camioneros para retirar las bandas sonoras en la Rolda Leste porque era un problema. Hubo un proyecto del DUSI y hubo que volver a instalarlas hasta que pasara un período para volver a arrancarlas. Ahora parece que retiramos las plantas porque lo dijo el señor Cuíña. Hay que ser serios".