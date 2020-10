Cuiña achaca a la "desesperación" del PP el anuncio de su reprobación

El alcalde de Silleda, Manuel Cuiña, lamenta que el PP esté "intentando enredar" anunciando su reprobación en un pleno que todavía no solicitaron por registro. "Es lamentable que con la que está cayendo ahora mismo vengan con estas cuestiones de la pasada legislatura", indica el regidor. Para Cuiña, la única explicación es la "desesperación de este grupo político al no poder atacar directamente por la gestión a este gobierno. Sólo así se explica que además de salir ahora con una sentencia judicial del mes de febrero, lleven varias semanas criticando papeleras sin vaciar o una plaza que se limpió unas horas más tarde de lo habitual" y concluye subrayando que "si estos son los problemas que entienden que tiene Silleda, entonces es para felicitarnos". Cuiña, que recuerda que desde que el PP lanzó las acusaciones contra él y el edil Klaus Brey "la ciudadanía ya habló en las urnas otorgándonos de novo la mayoría absoluta", exige a los populares que presenten la solicitud de ese pleno, tal y como anunciaron hace una semana, y que será convocado en un lugar al que pueda asistir con seguridad los vecinos. "Que lo soliciten o bien que su portavoz reconozca que sigue mintiendo", apostilla el mandatario.

Sobre la sentencia dictada en febrero, a raíz de la demanda de Cuiña contra el portavoz del PP, Ignacio Maril, contra su honor, el regidor advierte que "lo único que viene a decir es que por ser alcalde tengo que aguantar todas las mentiras y acusaciones que la oposición quiera verter sobre mi". De igual forma, lamenta que sigan mintiendo ya que en la última sesión plenaria, en el turno de ruegos y preguntas, el portavoz popular habló largo y tendido sobre el asunto, "y tiene la cara de decir en los medios que se le impidió sacar el tema en durante el pleno municipal".

Por último, el alcalde de Trasdeza indica que "no me preocupa ahora que vengan a pedir mi reprobación como alcalde. La vecindad de Silleda es lo suficientemente inteligente como para saber de qué va esto. Sí me preocupa que en una administración local en lugar de hacer políticas constructivas haya quien intente confundir y enredar". Manuel Cuiña finaliza señalando que "si realmente el PP quiere trabajar por Silleda que medie ante la Xunta para que asuman los gastos de limpieza de centros escolares, atiendan las necesidades del centro de salud y otras muchas cosas".