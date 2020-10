Taboada fija otro pleno el día 15 tras abortarlo ayer la oposición

Por tercera vez en menos de un mes, Vila de Cruces volverá a debatir el próximo jueves, día 15, sobre los proyectos de mejora del vial entre la granja cinegética y Vilar de Uceira; la mejora también de dos caminos en Cedelle y otro en A Contiña (todos en Larazo) y la colocación de barreras de seguridad en Loño, Carbia y Camanzo.

Y es que en la sesión de ayer no hubo debate sobre las obras, sino sobre las formas de Xuntos. Antes de votar la urgencia de la sesión, los tres partidos de la oposición se explayaron recordándole a la "minoría absolutísima" del ejecutivo la necesidad de convocar las sesiones con tiempo, la necesidad de diálogo previo con los otros 10 ediles y la necesidad, también, de cumplir los acuerdos plenarios anteriores. Ansioso por avanzar, Taboada intentó cortar los turnos de intervención y se topó con la sorpresa: hubo nueve votos en contra de la urgencia (faltaba el popular Manuel Souto) y tres a favor. Final del pleno.

Los ediles de la oposición, tras la sesión, presentaron un escrito para renunciar a los 85 euros que le corresponden a cada uno por asistir. Dejaron claro que las tres obras tienen de plazo de ejecución de la presente anualidad hasta diciembre y que la ayuda del Plan Marco para el vial de la granja cinegética no es de 50.000 euros, como indicó Taboada, sino de 23.000, de modo que el Concello aportará otros 17.000. Aquí, además, queda sin arreglar un tramo que está incluso peor, como señalaron el popular Jesús Otero y la socialista Carmen Silva, en una rueda de prensa posterior al pleno. Los tres partidos recalcaron que no es cierto que Taboada mantuviese contactos con la oposición días antes del pleno para llegar a un acuerdo. Es más, no suelen convocarse comisiones ni reuniones de portavoces de forma previa. La falta de diálogo la padeció ya Silva cuando formaba parte del gobierno, pues en más de una ocasión tuvo que oír que las obras del Plan Marco "ya estaban redactadas", pese a que un acuerdo plenario de enero dejaba la puerta abierta a un listado de consenso entre los 13 ediles. También había que haber consensuado el calendario laboral con los vecinos, como se acordó en septiembre del año pasado. Taboada argumentó que era difícil poner a todos de acuerdo.

Carlota Salgado, moderadora

El BNG, por su parte, emitió un comunicado en el que hace hincapié en esa falta de consenso, e indica que su postura sobe las obras se debe a que o los proyectos están incompletos o que, como en el caso de las barreras de seguridad, pueden ser costeados por Naturgy, ya que también explota el pantano. El BNG, ya lo hizo en pleno, recuerda a Taboada que facilitó su acceso a la Alcaldía. durante dos años, "y posteriormente los dos años que le quedan al BNG por delante, queremos transmitirle que seguimos abiertos al diálogo, pero sin imposiciones". El BNG quiere sacar adelante esas obras, pero Xuntos debe percatarse de que "el camino de enfrentamiento contra nosotros no lo lleva a ningún lado".

A modo de apunte, la edil del BNG Carlota Salgado ya tuvo que hacer ayer, casi, de presidenta del pleno, al indicarle en varias ocasiones al regidor que en cada turno de palabra no puede interrumpirse y que cada portavoz tiene dos intervenciones. La oposición le pide a Taboada que se lea el reglamento, un documento que ya le facilitó fotocopiado el anterior secretario.