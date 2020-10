Cubela insiste en sumar a Forcarei a su pacto por la N-541 pese al desmarque de la alcaldesa

A pesar de que la alcaldesa de Forcarei, Verónica Pichel, ha declinado la oferta de su homólogo de Cerdedo-Cotobade, Jorge Cubela, de sumarse a un pacto de siete concellos por los que discurre la carretera nacional N-541 a su paso por las provincias de Pontevedra y Ourense para urgir al Gobierno de España a acometer su mejora y reducir su peligrosidad y siniestralidad, el munícipe de Cerdedo-Cotobade pretende sumar apoyos en Forcarei al plan municipal que impulsa. Dejó claro que, aunque Forcarei no participe con su gobierno en ese frente, Cubela va a intentar incorporar a los demás grupos municipales y agentes sociales del municipio para formar parte de él. Y, dado que es también el representante provincial de la zona en la Diputación, va a defender también "los intereses de los vecinos de Forcarei, que tienen todo el derecho a tener la N-541 en condiciones a su paso por su territorio". Entiende, además, que es "una reivindicación interterritorial que esá por encima de lo que piense un ejecutivo local de un solo Concello".

El máximo mandatario de Cerdedo-Cotobade ha empezado a sumar las primeras adhesiones al pacto por la mejora de la N-541 que recientemente le planteó a seis munícipes. Pero lamenta el "desmarque partidista" de la alcaldesa de Forcarei, Verónica Pichel, "con el que lamentablemente ya contaba porque siempre defendió al PSOE, aunque no tenga razón, como en este caso, por encima de los vecinos".

Subrayó que la mejora de la carretera nacional N-541 es "perentoria y necesaria para salvar vidas" porque es un vial considerado "por organismos independientes especializados en seguridad vial como una de las diez carreteras más peligrosas de España". A diferencia de lo que decía Pichel, Cubela asegura que la "siniestralidad sigue creciendo, en ocasiones con víctimas mortales" mientras hay "obras paralizadas a medio hacer desde hace dos años, proyectos pendientes sin ejecutar y trechos cada vez en peor estado".

No entiende a Pichel. Ve una "solemne tontería decir que impulso este pacto para tapar la gestión de la Xunta en la crisis del Covid-19, cuando se trata de largo de la mejor gestión"que se hizo en España. "Ojalá el Gobierno central aprendiera algo e hiciera más caso a lo que está a hacer el ejecutivo autonómico", deseó.

Afirma que en sus 10 años como alcalde "se enfrentó "muchas veces" a su partido para defender "por encima de todo a los vecinos" pero cree que es algo que Pichel "aun no aprendió". La ve "sectaria" y a los forcaricenses "abandonados" y sin su apoyo para mejorar la N-541. Recordó que a su paso por Ventoxo y A Madalena está "en muy mal estado, con curvas peligrosas, firme irregular y muy resbaladizo en jornadas de lluvia y una deficiente visibilidad por la total ausencia de hitos, marcas y señalización lumínica".

Pendiente de fijar la reunión intermunicipal en las próximas semanas, ironizó acerca de la ausencia de Pichel: "casi es mejor, porque si solo iba a entorpecer o aportar su manifiesta incapacidad de gestión, como en el caso de los eólicos, que desde que intervino y negoció cada vez pasan más y especialmente en las horas punta, pues puede ser positivo no tenerla de compañera en esta luc