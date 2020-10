El Antón Losada abre antes de hora para evitar esperas en la calle pero apoyaría mejorar el transporte escolar

El horario escolar del IES Plurilingüe Antón Losada Diéguez de A Estrada en su turno de mañana se inicia a las 8.45 horas y concluye a las 14.25 horas. Pero el recinto educativo se abre mucho antes cada mañana. En concreto, a las 8.00 horas, a pesar de que no es hasta un cuarto de hora más tarde –las 8.15 horas– cuando arrancaría el horario oficial de apertura del recinto, de acuerdo con lo establecido por el Plan general anual del centro, que los interesados pueden consultar en la web del mismo. Y esa apertura anticipada en un cuarto de hora se realiza "ya desde hace varios años" para facilitar la entrada al recinto del alumnado que llegue en el transporte antes de las 8.15" a fin de que no tenga así que esperar en la acera".

Así lo aseguró ayer la Dirección del IES Antón Losada Diéguez, en relación con algunas quejas vertidas en los últimos días al respecto. Destaca que "el alumnado que accede al recinto está atendido, en todo momento, a partir de las 8.15 horas, hora oficial de apertura del centro, por profesorado de guardia". Agrega que su tiempo de espera "no supera la media hora, excepto en los casos en que algún autobús llegue antes". Y añade que dicha espera "tiene lugar en los patios cubiertos anexos al edificio". Y si esto ya venía siendo así, remarca que "este curso, por causa de las condiciones especiales que afectan a la actividad docente, el centro reforzó estas guardias de acompañamiento".

Hace notar también que si no se permite el acceso del alumnado al interior del edificio hasta el inicio de las clases, a las 8.45 horas, es "en aplicación de los diferentes protocolos establecidos por la Xunta de Galicia y el Gobierno del Estado". Y destaca que esta medida "recogida en el Plan de adaptación al contexto Covid, realizado por el centro y basado en los protocolos citados, responde a la imposibilidad de garantizar las medidas de seguridad, en especial la distancia de separación obligatoria que deberían mantener los usuarios en el interior de la instalaciones durante el tiempo de espera al inicio de las clases".

La Dirección del centro "apoya todas las iniciativas de las familias del alumnado que redunden en una mejora y racionalización del servicio de transporte" y se pone a su disposición para atender todas sus sugerencias y demandas para "mejorar las condiciones en las que se desarrolla la actividad educativa".