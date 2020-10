Cruces vuelve a llevar a pleno las tres obras que frenó la oposición

La corporación de Vila de Cruces celebra esta mañana (9.00 horas) un pleno extraordinario y urgente para volver a votar la aprobación de los proyectos técnicos de tres obras que rechazó la oposición hace solo 11 días, en el pleno ordinario de septiembre. Las intervenciones son la mejora de la capa de rodadura de dos caminos en Cedelle y uno en A Contiña (en Larazo); la colocación de barreras de seguridad vial en las parroquias de Loño, Carbia y Camanzo y, por último, la mejora de la capa de rodadura del camino entre la granja cinegética y el cruce de Vilar de Uceira.

El regidor, Luis Taboada, indica que para esta última hay una ayuda del Plan marco de la Xunta, por importe de 50.000 euros. El problema radica en que "los plazos para la ejecución de esta obra están a punto de rematar". En el pleno anterior la oposición se hartó de explicarle al gobierno que no apoyaba estas obras por falta de información y diálogo previo, pero éste le da la vuelta a la situación e interpreta los votos de otro modo. Así que si los diez ediles de la oposición vuelven a tumbarla (el día 28 el PP votó en contra, ya tanto PSOE como BNG se abstuvieron), "los vecinos van a ver cómo se pierden 50.000 euros, por la oposición en vez de pensar en el bien común solo piensan en el rédito político que pueden lograr con su negativa". Eso sí, el munícipe no argumenta el motivo por el que vuelven a debatirse los otros dos proyectos.

Taboada afirma que mantuvo durante estos días varias reuniones para advertirles a los otros tres partidos que esta ayuda no puede reasignarse a otra obra. Por eso le pide "altura de miras al PP; él mejor que nadie sabe que todo el dinero que se pueda conseguir de las administraciones públicas tiene que ser aprovechado, ya que Vila de Cruces tiene muchas necesidades y no estamos sobrantes de dinero". En cuanto a los dos partidos que facilitaron su investidura, BNG y PSOE, y "que se hacen llamar progresistas", en palabras de Taboada les dice "que no se confundan de enemigo y que recapaciten porque están haciendo la misma política que hace unos años ellos mismos denunciaban; con la diferencia de que ahora hay otro gobierno, que hace las cosas de forma diferente y no tienen excusas".

Por último, y pese a la situación sanitaria que desaconseja cualquier tipo de aglomeración, Taboada invita "a todos los vecinos y vecinas de Vila de Cruces a que asistan este viernes a las 9.00 de la mañana a este pleno, y así podrán pedirles explicaciones a los miembros de la corporación que voten en contra de realizar estas obras en las parroquias". Para el que prefiera seguirlo online, hay un canal del Concello de Vila de Cruces en Youtube. Y hablando de vecinos, Taboada añade que "gobierno para todos sin un color político, más que el de Cruces, por lo que no tengo que regirme por un mandato superior".

El orden del día también incluye la votación del sexto reconocimiento extrajudicial de crédito en lo que va de año y los dos festivos locales para el año que viene.