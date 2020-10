Trabajadores del Sagrado muestran su malestar por las actuaciones del comité

Un comunicado de trabajadores del Sagrado Corazón afirma que están descontentos con el comité de empresa, "tras conocer que ha firmado un acuerdo con Venancio Salcines". Destacan que "esta entidad que debería velar por los derechos de todos los trabajadores, no nos representa". Añaden que son más de 40 las personas que no han sido informadas sobre la oferta del empresario antes de firmar un acuerdo con el empresario coruñés. "El comité se autorepresenta y no tiene en cuenta la opinión de la mayoría de los trabajadores, solo la de los que tiene más amistad o simpatía", relatan.

Relatan que la comunidad educativa, en la que incluyen padres, docentes y personal de servicios, "estamos descontentos con la actuación de este comité y los tratos que ha hecho con Venancio Salcines, el cual nunca se ha dirigido a nadie de esta comunidad, a excepción del comité de empresa". Destacan que las personas que estén interesadas en comprar el centro educativo, "bajo nuestro punto de vista", deberían conocer las instalaciones, y además al personal y el funcionamiento del centro.