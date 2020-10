"Las PCR a niños no tienen ahora una alta sospecha pero así mantenemos la vigilancia"

La pediatra estradense Eva García tiene dos días en su agenda semanal reservados para compartir con los escolares del municipio y comprobar, de cerca, cómo se está afrontando la crisis sanitaria en los colegios. En el caso de A Estrada, a día de ayer no figuraban contagios de Covid-19 en la población infantil. Un mes después de que la coordinadora para Infantil y Primaria del centro de salud en materia de coronavirus no tiene duda de que le pondría a los alumnos "un sobresaliente". "Tenemos que aplaudirles a todos. Comprenden perfectamente el uso de la mascarilla, por dónde se toca y por dónde no, que han de mantener las manos limpias y que el aula tiene que estar ventilada", señala.

Sin embargo, García es plenamente consciente de que con los niños uno no puede quedarse en la teoría. Tanto es así que en los talleres que está realizando en los centros educativa propone una prueba en el patio para interiorizar que es posible jugar manteniendo una distancia de seguridad. "Llegan a moverse como moléculas, percibiendo cuál es el espacio que queda libre para moverse sin chocar con nadie", expone.

En estas sesiones la pediatra se abre a que los niños califiquen el coronavirus, con frecuencia expresado como "un bicho malo". La lección se la saben al dedillo, incluso cuando se les pregunta cuánto tiempo han de estar lavándose las manos. Las clases que no tienen una canción propia para esta acción higienizante se agarran al truco de cantar dos veces "cumpleaños feliz". Han aprendido a la perfección quiénes son sus convivientes y se los anima a corregir todo aquello que no vean bien en sus hogares. "Participan mucho y les gusta. Yo creo que es importante. A lo mejor no es la urgencia, pero es importante atender al medio plazo, que tengamos una intensidad en que no se pierda la atención a las medidas", explica esta pediatra estradense, que va rotando por los colegios buscando en los de mayor matrícula un encuentro al mes para "mantener la intensidad y la memoria de las medidas".

En relación a las PCR que se están solicitando para la población infantil, Eva García apunta al bajo índice de positividad de A Estrada. "Por ello, las PCR que pedimos en los niños no tienen por el momento una alta sospecha detrás pero somos conscientes de que hay que hacerlas porque es con lo que mantenemos la vigilancia", señala. "Es raro que en el día no pidamos cada pediatra una media de dos", expone.

En relación a la campaña de vacunación de la gripe, García señala que, en principio, los criterios para la población infantil seguirán las mismas indicaciones que el año pasado: "No hay una indicación de vacunación general. Niños con patologías en las que está recomendada la vacuna o que convivan con mayores con patologías", resume.