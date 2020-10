Proponen a la firma alicantina Protección Geriátrica 2005 para asumir el SAF

De las cuatro empresas que optaron al Servizo de Axuda n Fogar (SAF) de Lalín, la mesa de contratación se decantó por la alicantina Protección Geriátrica 2005 SL, cuya oferta asciende a 1.550.445 euros, unos 100.000 por debajo de los 1.664.998 euros del precio de licitación. Ahora, la firma dispone de 10 días hábiles para acreditar la solvencia económico-financiera, pero también técnica y profesional.

Al concurso se habían presentado también Troncoso Casares SL, con una oferta de 1.611.753 euros, así como Servisar Servicios Sociales, cuya oferta económica quedó con 0 puntos porque la mesa detectó incongruencia en los importes, y la actual adjudicataria, Galáurea, a la que no se le asignó puntuación por presentar una oferta errónea. Galáurea es la actual adjudicataria del SAF, que lleva prestando desde hace 10 años. Su administradora, Marta Blanco, apuntaba ayer que los servicios jurídicos estaban revisando varias cuestiones, y que no descartaba presentar recurso si detectaban alguna irregularidad. Blanco, que no tenia pensado hacer declaraciones, añadió que las ofertas más competitivas en un servicio como éste "no son las mejores", y que hay que tener en cuenta cuestiones como el bienestar de la propia plantilla.

Cortizo

Por otra parte, Solarel acometerá los trabajos de adecuación de la infraestructura eléctrica del estadio Manuel Anxo Cortizo. Acomete las obras por 19.952 euros. Tienen una financiación del 80% de fondos europeos Feder.