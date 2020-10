Una espera muy dolorosa

Hay esperas que son dolorosas y que provocan desesperación. Es el caso de la vecina agoladesa Eva Carreira que muestra su malestar ante la situación que está viviendo su hermano José, que padece leucemia y ve mermada su salud. Explica que éste padece varias enfermedades desde hace años y hace unos meses que le diagnosticaron la leucemia, que le lleva a una bajada de glóbulos rojos y plaquetas continua. "Se está deteriorando día a día, tanto física, como mentalmente", puntualiza.

A mediados del mes de agosto, a Eva Carreira y a otro de sus hermanos le han realizado la prueba de compatibilidad para poder hacer el transplante. La hermana ha sido compatible, "no al 100%, pero si en un alto porcentaje que permitiría hacer el transplante", comenta. Tras esperar cerca de dos meses por una llamada para poder realizar la operación, ha presentado varias quejas en el hospital. "No entiendo qué es lo que hacen, por qué están esperando tanto cuando yo soy compatible con él", afirma la vecina agoladesa.

Desde la fecha, al enfermo le están realizando una analítica cada 15 días, con la correspondiente consulta médica. "Esto es lo que me indigna, el médico ve cómo se está deteriorando y lo único que hacen es eso, verlo y no empezar con el tema de la operación o una tranfusión de sangre". Por este motivo, ha presentado su primera reclamación en el hospital, narrando los hechos y añadiendo que "no entiendo porque quieren repetir pruebas que ya tienen hechas y que muestran resultados cada vez peores", muestra el documento que ha presentado en el Hospital Clínico de Santiago.

En la semana pasada, José Carreira ha sido solicitado en el hospital para recoger una carta para enviársela a otro de sus hermanos que reside en Pamplona (Navarra), y que también hiciese las pruebas de compatibilidad. "Lo hacen ir explícitamente a él, en el estado que se encuentra, no podía ir otro familiar a recogerla, haciendo más de 70 kilómetros solo", relata la hermana. Añade que todo esto, "para enviar un documento que no vale para nada y que gracias al centro de salud de aquí que nos ayudó a tramitarlo", destaca. En la última queja que presentaron, relataron estos hechos puntualizando que "si el caso es urgente y la gravedad del paciente es alta, ruego se agilice lo antes posible todo el proceso del trasplante de médula por la salud de mi padre", firma la hija del paciente.

"Creo que es una situación muy injusta y más cuando estoy viendo morir a mi hermano, se está deteriorando físicamente y mentalmente, además de que está solo, yo puedo estar con él unas horas, pero no todas las que necesita de atención", comenta decepcionada y enfadada esta hermana. Además relata que José Carreira tiene el bazo inflamado, por lo que, aún teniendo apetito, casi no puede comer nada. "Están provocando que esté peor de lo que ya está, haciendo pruebas sin sentido, sabiendo que yo soy compatible para hacer el trasplante", concluye.