El BNG pregunta por la integración de Lalín y Silleda en la Área de Transporte Metropolitana

El BNG presenta varias cuestiones en el Parlamento Galego, relacionaas con la inclusión de Silleda y Lalín a la Área de Transporte Metropolitana de Santiago. Señalan que ambos han solicitado esta inclusión desde hace varios años. "Tienen una relación preferente con Santiago, ya que forman parte de la misma Área Sanitaria con lo que eso supone de necesidad de desplazarse tanto para consultas, tratamientos o hospitalizaciones", argumenta. Añade que otro motivo es la relación académica.

Explica que esta inclusión supone un avance, ya que usuarios pueden obtener ventajas económicas como la bonificación del precio del viaje o los transbordos gratuitos, así como descuentos adicionales a determinados colectivos y la gratuidad de la juventud que disponga de la tarjeta Xente Nova.

Los nacionalistas instan al gobierno a proceder a la integración de ambos concellos en la área, "en la menor brevedad posible con el fin de que los residentes de los municipios puedan acceder a las ventajas de bonificaciones. También piden mejorar el servicio que se presenta, especialmente las frecuencias, "aumentando las mismas de modo que coincidan con los horarios de consultas, clases o comerciales". Por último, pidan que en cuanto no se produzca la integración, se aplique la gratuidad en el transporte público interurbano a los menores de 21 años que tengan la Tarxeta Nova.

Por otra lado llevan varias cuestiones para realizar en una de las comisiones. Preguntan por las razones que provocan que los municipios de Lalín y Silleda no estén aún en la área de Transporte "a pesar de tenerlo solicitado ellos mismos hace varios años". Preguntan los nacionales si van a proceder a la tramitación y si "son conscientes de los prejuicios que supone para los residentes de estos municipios no tener realizada la integración al no poder disfrutar de bonificaciones, descuentos o gratuidad". Además pregunta si tratarán de agilizar las tramitaciones y qué acciones realizarán para mejorar el servicio que se viene ofreciendo, "especialmente, en cuanto a las frecuencias", destacan los nacionalistas.