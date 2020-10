Un robo a cuentagotas

La cruceña Paula Barreiro ha denunciado el robo del bolso de su madre en las redes sociales. La publicación ha conseguido cerca de medio millar de compartidas, con los vecinos volcados en la búsqueda de la cartera de color marrón. Los hechos ocurrieron en la mañana del domingo durante la celebración de la misa en Cumeiro (Vila de Cruces). "Cuando acabó la ceremonia, mi madre salió y vio la ventana del coche rota y que faltaba el bolso, ya me llamó; ya empezamos con la búsqueda", explica.

Primero, fueron al cuartel de la Guardia Civil en Vila de Cruces para poner la denuncia y luego empezaron con la búsqueda por diferentes puntos. "Por la tarde, nos llaman de la Guardia Civil de Lalín que apareciera una documentación, fuimos a recogerla, pero solo era el tarjetero", comenta. De vuelta a casa, en la carretera que comunica Lalín con el municipio cruceño, localizaron el bolso. "A medida que íbamos avanzando veíamos papeles, bolígrafos, hasta tiraron la funda de las gafas, pero sin ellas, eso que las tenía dentro; es decir, fueron dejando todo lo que había a cuentagotas, pero no la documentación", relata Barreiro. Los ladrones fueron haciendo una selección de lo que les interesaba, "pero no sé porque no dejaron la cartera". Añade que un taxista que pasaba cuando estaban buscando en el vial les afirmó que cerca de la una, ya viera el bolso, "por lo que fue justo después de robarlo".

La joven pide que vecinos que transiten caminando por este vial, se fijen por si encuentran la cartera marrón, "más que nada, por la documentación, total el dinero que se llevaron fueron unos diez euros; sino, tendremos que peregrinar a Lalín, a ver si encontramos algo más". Añade que debía ir un copiloto "porque todo estaba en el margen derecho de la carretera, iría tirando todo lo que no le interesaba".