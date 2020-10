Una gran mancha de gasóleo tras un siniestro en Baloira causa salidas de vía y corta el tráfico de Toedo a Vea

Policía Local de A Estrada y Guardia Civil de Tráfico de Lalín cortaron hacia las 19.30 horas de ayer al tráfico el vial PO-841 -A Estrada y Santiago- entre Vea y Toedo para acabar con las sucesivas salidas de vía que sufrieron varios vehículos que circulaban por Baloira después de que en esta parroquia estradense se accidentase un camión , cuyo depósito de gasóleo se partió y ocasionó un importante vertido en el firme. Derivaron el tráfico por Cora, Santeles y Toedo.

Un particular había alertado a las 18.35 horas al 112 Galicia del siniestro del camión, indicando que, afortunadamente, no había heridos.Señalaba que el camión se había salido de vía a la altura del doble carril. De inmediato, el 112 alertó a la Policía Local y a Emerxencias de A Estrada, a Tráfico de Lalín y a Mantemento de la vía así como a Bombeiros do Deza a petición de Tráfico. Se constataba que el firme estaba deslizante y se registraron las salidas de vía por las que se cortó el tramo a la circulación. Al cierre de esta edición, Policía Local y Tráfico mantenían cortado el vial y Emerxencias, Bombeiros, personal enviado por el Concello y Mantemento se aplicaban a fondo para limpiar la mancha y restablecer la normalidad en el tramo cuanto antes.