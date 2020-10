Cuíña pregunta a Cuñarro acerca de la recogida de firmas en Donsión

Compromiso por Lalín pide al edil de Rural, José Cuñarro, "un poco de humildad" ante la problemática por las obras en la fuente de A Eirexe en Donsión. Rafael Cuíña lamenta "la prepotencia de ni consultar con las familias que tienen derecho de agua y la documentación que acredita la propiedad, ya que las actuaciones no se ponen en cuestión". El edil del principal partido de la oposición pide saber "por qué piensa Cuñarro que unas firmas valen más que otras y por qué no se le pidieron a la familia de Ferreiro o al propio alcalde de barrio e incluso no se hizo a familiares en la parroquia de concejales de Compromiso". Añade que la culpa no es del concejal, "sino de quien se lo permite, que es José Crespo, que escondido detrás de sus ediles y asesores para el rural, vuelve a amenazar políticamente con que el que se mueva, no sale en la foto".

Cuíña concluye pidiendo que el edil pida una disculpa pública, "que aceptaré de buen agrado". Además, le pregunta "si sigue diciendo que soy "retorcido", o pedirá perdón ante la evidencia de que decía la verdad". Añade que Cuñarro trató de utilizar "la cuestión políticamente contra mí".