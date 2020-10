Un vecino reivindica la propiedad de la fuente de A Eirexe y critica que no se le consulten las obras

El vecino de Donsión Santiago Ferreiro muestra su malestar por la gestión por parte del consistorio en las obras de la fuente de A Eirexe. El hombre muestra un documento de 1938 que acredita la propiedad del manantial a su abuelo, Jesús Rodríguez. "Desconozco si este informe tiene validez legal, con el paso del tiempo, por eso lo he consultado a un abogado; aún así, para mí tiene una validez moral, que deberían tener en cuenta para venir a preguntar si estamos de acuerdo con las obras", detalla.

"Hace unos años que vino Crespo a decirnos que quería hacer obras aquí, entre ellas tirar la fuente, pero ya le dije que era propiedad nuestra y de la casa de Pura; él se quedó callado y el tema quedó así", relata. Hace unos días que un amigo le reenvió la noticia de la subvención para realizar las obras en dicho manantial, "pero a mi casa, ni a la de los vecinos (los otros propietarios de la fuente), nadie vino a preguntar".

Ferreiro explica que se ha comunicado con el edil Rafael Cuiña para que preguntase por este tema en el consistorio. "Lo hice porque es amigo mío y yo no sabía qué hacer, estoy viendo mis derechos pisoteados; por eso veo injusto que lo ataquen, porque él hizo su labor como edil de la oposición, preocuparse por la situación de unos vecinos".

Puntualiza que está de acuerdo con las obras de la fuente, llegando incluso a renunciar a la entrada de agua que tienen. Ante su malestar, ayer se comunicó con el edil José Cuñarro. "Lo llamé para preguntarle por el tema y me reconoció que deberían haber llamado a mi puerta; le recordé que estoy de acuerdo con el proyecto, pero que no me gustaron las formas que escogieron para hacerlo y le dije que deberían acometer una reforma en la plaza entera, ya me dijo que no". Explica que ese entorno es de propiedad privada y está conformado por dos árboles, dos bancos de piedra y la fuente. "Las raíces de los árboles están tirando el muro que rodea el recinto religioso, ¿por qué no arreglan eso que es público?", cuestiona Ferreiro. Añade que para hacerlo deberían tener en cuenta que "hay que empezar por talar las raíces que provocan la caída del muro, luego reconstruirlo y hacer las obras que quieren en la fuente; sino, ya les garantizo que dentro de unos años, el manantial estará roto".

El consistorio avala las obras con una recogida de sesenta firmas por parte de un vecino, pero para Ferreiro "no tiene validez, porque son de personas que ni viven aquí; lo que deberían presentar es un documento que acredite la propiedad pública de la fuente". Añade que en el lugar de A Eirexe son 24 vecinos, "la mitad de la familia, no sé quién ha firmado, no me interesa, pero no le veo validez".