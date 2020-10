Cortan la carretera A Estrada-Santiago de Toedo a Vea por firme deslizante tras un nuevo siniestro en Baloira

La carretera PO-841 que comunica A Estrada y Santiago permanece ahora mismo cortada al tráfico desde Toedo hasta Vea por firme deslizante, tras registrarse un accidente de tráfico a la altura de la parroquia estradense de Baloira, según acaba de confirmar Emerxencias de A Estrada. Sus efectivos trabajan ahora en la eliminación de la sustancia viscosa que motivó que haya firme deslizante en Baloira, parroquia donde ayer ya se produjo un accidente y hoy, al filo de las 18.35 horas, resultó accidentado un camión.

Un particular alertó al filo de las 18.35 horas de hoy al 112 del siniestro, indicando que, afortunadamente, no había heridos. Señalaba este testigo que el camión ocupaba parte del doble carril de subida hacia Toedo. De inmediato, el 112 movilizó a la Policía Local y a Emerxencias de A Estrada, a la Guardia Civil de Tráfico de Lalín y a Mantemento de la vía así como a Bombeiros do Deza a petición de Tráfico, dada la existencia de una sustancia deslizante sobre el asfalto.

Los efectivos de emergencia siguen trabajando ahora en el tramo para eliminar el vertido y así evitar que puedan producirse nuevos accidentes por deslizamiento.