Agolada: del mapa al pentagrama

Con los pentagramas en la maleta y el mapa en la mano, los músicos agoladeses se echaron a 'turistear' por su municipio para dar a conocer sus puntos claves. La Banda de Música Municipal de Agolada lanza su vídeo creado para celebrar la tercera edición de la Andaina Musical. La idea se empezó a cocinar en el confinamiento, con el fin de ser grabado en ese período, pero quedó pendiente para filmarse en los propios lugares. El director, Adrián Pazos, explica que, tras tener la piezas claras, cada se grabó en los sitios escogidos: Iglesia de Ventosa, Ponte dos Cabalos, Torrentes do Mácara Pazo de Eidián, Áreas Recreativas de Brocos y Carmoega y Castro Mercelín. El conjunto turístico y las piezas musicales dieron lugar a Agolada, música para os sentidos.

Los ensayos de las piezas empezaron cuando salieron del confinamiento. "La situación no permitía la práctica de la agrupación al completo por lo que decidimos hacerlo por secciones". Una voz en off narra parte la historia de los sitios mientras aparecen las imágenes de cada uno de ellos, antes de cada pieza. En cuanto al proceso de creación, el director, explica que "fue complicado, hicimos todo nosotros, empezando por los ensayos, las grabaciones en cada uno de los sitios por secciones, imágenes de los lugares y por último toda la parte de montaje". El vídeo abre con una presentación en la que invita a los visitantes del filme a descubrir el municipio a través de la música. Pazos saca el lado positivo de la actual situación: "Si no viviésemos esto, proyectos como este vídeo, no surgirían; por eso nos estamos reinventando las bandas".

La escuela ha retomado su actividad: "Estamos muy contentos porque contamos con más matrículas y el alumnado está muy concienciado con las normas sanitarias", relata Pazos. En cuanto a la Banda de Música, afirma que es "un engorro no poder ensayar todos juntos, más ahora, que contamos con nuevas incorporaciones". Además, no pudieron hacer casi conciertos, tuvieron dos en el municipio y una fuera de él. "Fue un año muy atípico, cuando tuvimos alguno de ellos había mucha ilusión porque era una gran novedad", resalta Pazos

Ahora se encuentran preparando un evento para celebrar la Santa Cecilia, su patrona, a finales del próximo mes. "Tampoco podrá ser como siempre, lo haremos por grupos reducidos: Viento-madera y cuerda y percusión por un lado, viento-metal y percusión por otro, haciendo así dos conciertos, uno por cada sección; en lugar de uno de toda la agrupación", explica el director.