Lalín queda sin conexión de autobús con Santiago a partir de las seis de la tarde

Las líneas de autobús dirección Santiago de Compostela a Lalín tienen, de lunes a sábado, el último servicio a las 18:00 horas; los domingos hay a las 21:00 horas. Desde el BNG de Lalín piden una solución para este problema que afecta a personas que mantienen relación con la capital por el ámbito educativo, sanitario o profesional, entre otros. "Nos condenan a un aislamiento en cuanto al transporte terrestre, que no es público pero sí está regulado con convenios entre las administraciones y empresas", explica el portavoz nacionalista, Francisco Vilariño.

El edil de la oposición recuerda que "desmantelaron la estación de tren, dejándola en una ubicación que no es factible para la gente; también tenemos la comunicación por la autovía AG-53, una de las más caras del estado". Señala que lo que se provoca con esta reducción de horarios es el fomento del uso de vehículos propios,por lo tanto más contaminación. "Es un tema grave, por que a nivel educativo, condiciona a los numerosos estudiantes a quedarse allí y no poder asistir a las aulas y volver; en el ámbito sanitario, a la gente que vaya a una consulta de tarde, lo mismo, tiene como ir, pero no como volver". El edil recalca la importante relación que hay con la capital, teniendo en cuenta que el municipio está dentro del Área Sanitaria de Santiago de Compostela, "por lo que mucha gente tiene que visitar el hospital, tanto público como privado, en horarios de tarde, por lo que es una prioridad que se modifique esta situación".

Desde el BNG son conocedores de que la situación está en fase de adjudicación de nuevos proyectos del Plan de Transporte de la Xunta. En dicho documento se incluye una línea de autobús a las 20:00 horas por la N-525. "Esto, en el mejor de los casos, tendríamos algo en tres meses, pero no es una solución". Por ello, desde el partido solicitan que se recuperen las frecuencias que había antes, en los horarios de 20:00, 21:00 y 22:00 horas, con dos de los servicios por la autovía. "No es algo que saquemos de la manga, son unos servicios que había, con incluso varios transportes en algunos horarios; como siempre, los más perjudicados son las personas que no disponen de recursos, como pueden ser los estudiantes", puntualiza Vilariño.

Esta iniciativa será lleva al pleno de Lalín y también al Parlamento Gallego, a través de los representantes nacionalistas. Vilariño pide al gobierno local que "se preocupe por lo intereses de vecinos y vecinas y no espere al proceso administrativo; tiene que hacer los deberes cuanto antes para mejorar las condiciones de vida de los lalinenses".