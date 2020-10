"Me gustaría que la gente joven se parase a leer mis publicaciones"

El profesor jubilado Luis Moreiras Calviño saca su tercer ejemplar. Escritos sobre la fe cristiana de la 'A' a la 'Z'. Un nuevo libro que abarca varios capítulos sobre conceptos fundamentales de la fe cristiana.

-¿Qué se pueden encontrar los lectores en este libro?

-Lo hice como si fuese un diccionario, porque son más capítulos, pero breves. Creo que así es más fácil de leer. Los lectores son gente mayor, así se les hace más fácil. Me llevó poco tiempo hacerlo, porque era un resumen entonces lo hacía recordando cosas, a capítulo por semana.

-¿Cómo surgió la creación de este nuevo ejemplar?

-El primer libro que publiqué era un ejemplar parecido a este, pero más extenso. Creo que resultaba más engorroso de leer para la gente corriente, estaba dirigido para personas con un nivel más alto en la materia. El éxito de lectura fue pequeño, entonces pensé hacer un resumen del mismo. Darle un estilo más breve y más sencillo, para que así sea más comprensible para la mayoría de la gente. Es una forma de colaborar en la formación de los miembros de la parroquia.

-Se van explicando diferentes términos...

-Sí, son términos y conceptos fundamentales en la fe cristiana. Si ves el Credo, sale la Fe en Dios Trinidad, la Vida Eterna, los Sacramentos, la Creación o los Mandamientos. Están la mayoría de las verdades fundamentales. Es como un catecismo, pero más explicado.

-¿Las personas mayores son sus principales lectores?

-Sí, me gustaría que la gente joven también me leyese, pero soy consciente de que es gente mayor la que me lee. Solo basta con mirar con la gente que practica; gente no jubilada en la iglesia se ve poca. Aunque siempre hay excepciones, pero son muy contadas. Mis libros anteriores lo leyeron mis antiguos alumnos, porque se los regalaba, sobre todo el autobiográfico. Siempre les decía que igual algún familiar le interesaba, aunque ellos no lo quisiesen leer y tuve un caso. Una señora me dijo que estaba leyendo mi primer libro, porque se lo había dado su nieto que era alumno mío.

-Desde que no está en el centro, ¿echa de menos la docencia?

-Sí, el alumnado era complicado a veces, pero fue un cambio muy grande. Pasar de estar todo el día con gente, noto mucho. Tenía que dejarlo por edad y salud, pero lo echo de menos. Pasaré por allí para dejarle algún ejemplar a mis excompañeros.