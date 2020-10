Una protectora moañesa llevará las colonias gatunas de Vila de Cruces

La Asociación Protectora de Gatos Minchiños, de Moaña, gestionará las colonias de estos animales en Vila de Cruces. El concejal Julio López llegó a un acuerdo con este colectivo después de "varias semanas soportando críticas y burlas injustificadas por querer arreglar un problema personalmente", según confesión propia. Se refiere a polémica aireada por el BNG sobre "las capturas y posteriores desapariciones" de algunos gatos que forman parte de una colonia en la parroquia de Merza. Julio López fue designado por el alcalde y responsable de Medio Ambiente, Luis Taboada, para arreglar un problema por el que también se interesó la protectora lalinense Bigotes.

Todo comenzó hace unos meses, a raíz de la llamada de una vecina que solicitaba una solución al ayuntamiento. El concejal comprobó "de inmediato" las dimensiones de la colonia con la intención de controlarla. Consultó con una veterinaria, que le aconsejó utilizar el método C.E.S. (captura, esterilización y suelta en su entorno). "Con ayuda", tal como apunta, él mismo consiguió capturar "aproximadamente ocho gatos", utilizando unas "jaulas específicas" para guardarlos durante "dos o tres días", ya que la clínica veterinaria "no podía hacerlos todo de golpe".

"En esto, el BNG vio un rédito político el hacerse eco de la noticia de que se estaban maltratando los animales", manifiesta López. Entiende que ese fue "el detonante" para que alguien abriera las jaulas y dejase escapar a los animales. El edil, que percató de lo sucedido al ir a recoger a los gatos para practicarles el método CES, recrimina una acción que "perjudica, no solo a los animales, sino a todos los vecinos, ya que pueden formar otra colonia en otra parroquia".

"Vista la actitud de alguna gente y de algún grupo político", Julio López optó por hablar con profesionales que puedan acotar la colonia y darle una solución. Así fue como ayer cerró un acuerdo con la Asociación Protectora de Gatos Minchiños, en el transcurso de una reunión para concretar los métodos de actuación, no solamente en Merza, sino allí donde se estén formando colonias de gatos.

El comienzo de los trabajos será "inmediato", tal como le confirmó la presidenta del colectivo moañés, Débora García, que tiene previsto este mismo domingo "tantear el terreno para conocer de primera mano la magnitud de la colonia". Además, se ha puesto en contacto con sus colaboradores de la iniciativa Castro, luego existo, de Redondela, que también se unirán al proyecto.

Tanto el regidor como sus ediles dicen ser "conocedores de que los animales no tienen culpa" y piden a la ciudadanía "un poco de compromiso en este sentido, ya que no es de recibo el abandono animal". Sostienen que su decisión de apoyarse en Minchiños es "una garantía de calidad de que los gatitos no pueden estar en mejores manos". Agradecen a Débora García y su equipo su "predisposición y compromiso" con estos felinos. "Debería haber mucha más gente como ella", concluyen desde el gobierno, al tiempo que brindan total colaboración del Concello de Vila de Cruces para "ayudar a realizar esta labor".