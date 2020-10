La plataforma Mercalalín arranca con setenta comercios y más de 850 productos y servicios

Mercalalín ya está abierta para que los lalinenses puedan realizar las compras online en las tiendas locales. El regidor, José Crespo, la Teniente de Alcalde, Paz Pérez, la edil de Comercio, Karen Fernández, y el autor de la plataforma, Daniel González, acompañados por representantes de locales adheridos y asociaciones de comerciantes presentaron ayer la aplicación que ya está disponible.

Fernández señaló que es una arma más para los establecimientos de Lalín en "la era post-Covid". Señala que es una forma de poder "trabajar todos juntos y no dejar morir al comercio y la hostelería local; es una gran ayuda que desde el consistorio promuevan la oportunidad de vender nuestros artículos no solo en Lalín".

Se trata de una plataforma online que nace del plan Lalín por Vir, enmarcado dentro de la estrategia Dusi y del Lalín Sima 21. Es una aplicación gratuita de ecommerce personalizada en la que todos los lalinenses podrán realizar las compras sin la presencia física. Permitirá a los negocios potenciar la compra de proximidad y a la clientela beneficiarse de los productos. "El 38% de los gallegos están utilizando esta forma de comprar, cuando eso parecía algo para las grandes ciudades, se ve que no es así", puntualiza el alcalde.

Crespo señala que "no va a funcionar si los implicados no tiráis de ellas; si mostrais una serie de productos y luego da problemas, eso no va a valer para nada". La pandemia ha provocado que las ventas por internet se disparasen y que algunas empresas rompiesen barreras. "Es difícil competir con algunas aplicaciones, pero como dice el dicho, en la tierra de los lobos, hay que aullar como todos", relata. El regidor se compromete a potenciar esta aplicación, si vosotros os implicáis en que funcione". Explica que si al paso de seis meses desde el consistorio tienen un balance positivo de la aplicación "habilitaremos más dinero para este fin, para que funcione lo mejor posible y tener un pequeño Amazon a nivel Lalín". El regidor resalta la fama de los artículos lalinenses, a nivel gallego y estatal. Explica que están trabajando para crear un sello de calidad "que me gustaría que estuviese vinculado dentro del proyecto Galicia calidade". Añade que ha mantenido reuniones con el coordinador de esta marca para que el sello municipal esté dentro de la plataforma. "Así cuando entren a buscar en los productos de Galicia calidade, la clientela pueda localizar los nuestros".

Desde la empresa Tiendealo, el autor de la plataforma Mercalalín, Daniel González, comenta que esto solo supone un inicio. "Es una herramienta más, pero si por la parte de los establecimientos no se mantiene y se convierte en una plataforma viva, pues no funcionará". Añade que ya está abierta al público, pero esto no impide la incorporación de más locales. En esta apertura, cuenta con 70 comercios adheridos y más de 850 productos y servicios. González señala que aspiran a más, "ojalá dentro de dos meses podamos hablar de 200 comerciantes y hosteleros funcionando en la plataforma". Desde la empresa se comprometen a solucionar todos los problemas que surjan, "pero no podemos hacer el trabajo de todos los locales, es decir, los comerciantes tenéis que poner vuestros productos y saber venderlos, nosotros solo podemos ofrecer ayuda en la parte técnica". González indica que la plataforma también presentará mejoras a lo largo del tiempo, "iremos valorando las necesidades que se presentan y aumentaremos funcionalidades; trataremos de poner nuestro grano de arena". El responsable anima a la clientela a utilizarla, "ya que tenéis los productos de siempre, pero desde casa". La funcionalidad es similar a otras, se podrán añadir los productos de varios locales a la cesta y luego hacer un único pago, ya que la empresa realizará la distribución entre los locales. Cabe destacar que algunos no tienen el pago online.

Comerciantes, ediles y representantes de la plataforma coinciden en que se trata de un trabajo "en conjunto, en el que si uno falla, fallamos todos". Resaltan la importancia de cuidar los envíos, para que los productos lleguen en buen estado, "ya que muchas veces vende más la imagen que se ofrece que la propia calidad", señala Crespo. Además, González puntualiza que si un cliente tiene un problema con un comerciante, "probablemente perjudique a la página, por eso es importante la implicación individual de cada uno".