Compromiso exige una solución inmediata para los problemas del Lalín Arena

Compromiso por Lalín exige una solución inmediata para los problemas del tejado del Lalín Arena. Considera "un insulto a la inteligencia de la ciudadanía las afirmaciones del gobierno". Desde el consistorio explicaron que están haciendo trabajos en el tejado para prepararlo "si el tiempo lo permito". Desde Compromiso afirman que "en verano tuvieron tiempo de sobra, pero reaccionan tarde en la línea habitual de este gobierno de incompetentes". Señalan que se niegan a comparecer, cuando hay clubes, como el balonmano, que "protesta porque las condiciones son lamentables". CXL se sumará a la advertencia de la convocatoria de un pleno extraordinario, en el caso de que no den explicaciones a este respecto.

Desde CXL indican que "no entendemos como no hay abierto expediente para obrar en el tejado, ni previsión de cambio de cubierta como prometieran". Añade que "es más sangrante que el inepto político del concejal de Deportes, Avelino Souto, diga a los clubs que no se hizo 'por un problema con el seguro' por lo que preguntamos, ¿qué seguro?".