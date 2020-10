Cuando reinventarse es una obligación para sobrevivir

La necesidad de reinventarse por mor de la Covid-19 fue "una obligación" para las cuatro personas empresarias que ayer participaron en la webinar Inspirándonos, promovida por la Diputación de Pontevedra a través del Viveiro de Empresas de Lalín. Juan Carlos Salgueiro Hurtado, de C&S Diseño y Publicidad Deza; Marisé Bértola Torres, de la firma MB Costura; Iago González Barbeito, de Pontevedresa Group; y Manuel Alonso González, de Sotega Noroeste, contaron en primera persona como se adaptaron a la situación derivada de la pandemia en este encuentro virtual en el que también reflexionaron sobre la situación del sector y la necesidad de respaldo de las administraciones para su reactivación.

La presidenta de la Diputación, Carmela Silva Rego, quiso hacer un reconocimiento a estas personas empresarias y al "talento de la provincia" y destacó en su intervención la capacidad de estas firmas "para convertir las dificultades en oportunidades". Apeló al papel de las administraciones para "ponernos del lado de la reactivación económica, pero también posibilitar un discurso de optimismo. Necesitamos confiar, reinventarnos, reiniciar y aprovechar la situación para hacer cambios con los que ser más competitivos, a fin de responder a las nuevas demandas. Muchas ya llegaron para quedarse, y tendremos que ver cuales para responder a ellas". En este sentido, apuntó que las reflexiones de este encuentro "le van a servir a personas del mundo de la empresa y a nuestra administración para ver dónde centrar nuestras apuestas por la economía; intentaremos integrar las conclusiones en nuestra acción política".

C&S Diseño y Publicidad Deza, de Silleda, pasó en la pandemia de su actividad de rotulación e imprenta a la elaboración de máscaras. Este cambio de la línea de negocio le permitió, en palabras de Juan Carlos Salgueiro, "dar mucho trabajo a costureras no sólo de Deza sino también de otras zonas de Galicia, porque fue tal la avalancha de pedidos que, si no, no cubríamos la demanda. E incluso nos reinventamos todos, gente que rotulaba acabó cortando telas". Quince días después del inicio del estado de alarma, comenzaron a buscar tejidos y preparar los filtros y la primera remesa salió el 24 de abril. "Ojalá esto fuese un mal sueño -apuntó el emprendedor-. Pero nos vino bien para descubrir que fuimos capaces de buscar nuevos caminos. Tenemos toda la confianza del mundo: se buscó salida y se salió". En este nuevo camino, la firma contó "con todo el apoyo de las administraciones, sin problemas".

Otra compañía asentada en Silleda, Sotega Noroeste, pasó de fabricar cercas y puertas metálicas a diseñar una fuente dispensadora de hidrogel, que muchos ayuntamientos utilizaron para espacios públicos. Desde que les propusieron la idea hasta que tuvieron las diez primeras unidades montadas y funcionando pasaron cinco días. Las primeras fueron donadas, pero a raíz de la demanda incorporaron las fuentes a su línea productiva. "Buscábamos formas de colaborar y no tuvimos necesidad de adaptar maquinaria, fue más bien desarrollo de la oficina técnica para que todo encajara bien", señaló Manuel Alonso González, tras destacar que la construcción es de los sectores "que mejor está soportando la incidencia del coronavirus" y que, hoy por hoy, incluso precisan personal especializado. "No tuvimos un bajón de trabajo, no despedimos a gente, incluso aumentamos el cuadro de personal, y no más por el miedo a como pueda evolucionar la pandemia". En este sentido, aboga por que las administraciones propicien la formación de personal para poder satisfacer esta demanda laboral. "Es necesaria la ayuda para que las empresas puedan salir reforzadas, porque, si lo hacen, sale reforzado el territorio", subraya.

Marisé Bértola, al frente de MB Costura (Pontevedra), dio cuenta de la fabricación de máscaras de tela que llegaron a toda la provincia e incluso a los sanitarios que las demandaban con el inicio de la crisis de la Covid. "Llegamos a las 17.000 máscaras entregadas, y pudimos hacer una entrega a 1.200 domicilios diarios -explicó-. Fue muy bonito, porque detrás de cada máscara había gente con necesidad".

Para Pontevedresa Group, fábrica de vidrio de Ponte Caldelas que cumple 62 años de historia, la pandemia supuso el cambio de la línea de producción para diseñar mamparas en este material, como destacó Iago Barbeito. "La idea fue hacer un modelo Ikea fácil de quitar y poner y fuerte al mismo tiempo, y con la ventaja de que se pueden limpiar con elementos hidroalcohólico", expuso. Su producción no sólo se extendió a otros lugares de España sino incluso a Alemania.

El de ayer fue el primero de los tres desayunos on line que desarrollará hasta diciembre el vivero de Lalín, en los que se mostrarán ejemplos de inspiración en distintos ámbitos. El encuentro fue concluido por la diputada provincial Ana Mejías, que incidió en la necesidad de compartir este tipo de jornadas para "generar sinergias, oportunidades de empleo y dar ideas para la colaboración público-privada".