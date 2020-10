El PSOE solicita que los remanentes se destinen a los sectores "más perjudicados"

El PSOE se congratula por la suspensión de la normativa que impedía el uso de los remanentes. El portavoz, Román Santalla, resalta que en este período y el próximo se podrá gastar la totalidad de los remanentes "por lo que estamos muy satisfechos, pero hay que ver en lo que se gasta". Santalla destaca el trabajo del anterior gobierno, "fue capaz de cambiar para mejor la vida de la ciudadanía y pagar la deuda del consistorio del otro gobierno".

El socialista criticó la postura del alcalde José Crespo por su "postura ante este tema, ya que en su etapa del senado tuvo ocasión para flexibilizar la regla de gasto". Santalla le pide al regidor que la inversión que se haga en el municipio con este dinero "debiera ser consensuado por todos los grupos, no de forma unilateral, porque aunque él ganó las elecciones, la oposición representamos a mucha gente".

El edil de la oposición pide que la inversión principal debería ser "directamente para los sectores sociales y económicos más perjudicados, como el comercio o la hostelería; plantearemos que hay que destinar un fondo importante para ayudarles". Añade que "ya no hay excusa, porque hay presupuesto abundante, para ayudar a las familias y al sector educativo de Lalín". Además, cuestiona para qué sirve la Xunta, "ya que aquí solo aluden al gobierno central". Santalla concluyó resaltando que "se acabó con una política mala para la gente y buena para los bancos, afortunadamente, ya vamos en otro camino".

En otro orden de cosas, Santalla afirmó que apoyará la petición de comparecencia de José Crespo y Avelino Souto, solicitada por Compromiso por Lalín por el estado del Lalín Arena. "Tener estas instalaciones deportivas y ver cómo se estropean por el abandono del alcalde y del edil que sólo se acuerdan de él cuando llueve, clama al cielo". Añade que en caso de que no comparezcan, "solicitaremos un pleno extraordinario, porque estas instalaciones no se pueden abandonar por parte de un alcalde que delega en un concejal, que seguramente está a otras cosas, pero no a defender los intereses de la ciudadanía lalinense".