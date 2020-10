El PSOE demanda que se reabra para el estudio la biblioteca de Lalín

El grupo municipal socialista de Lalín exige la reapertura de la Biblioteca Municipal "Varela Jácome" para el estudio y "con todas las medidas de seguridad". La concejala Alba Forno asegura que se están produciendo quejas de usuarios y solicita que, de ser necesario, se habiliten espacios en el Concello para atender a esa demanda. "No es lógico que los estudiantes tengan que acudir a clases masificadas y que por las tardes puedan ir a un bar pero no a la biblioteca", indicó la integrante del grupo socialista lalinense. Forno también afirma que "según las últimas informaciones que tenemos de la comisión, parece que la biblioteca continuará cerrada unas semanas más y sólo se permitirá la recogida de libros, pero esto ya no tiene ningún cuando por otro lado hablan de que están bajando los casos de coronavirus". Para los socialistas el cierre "unilateral" es uno de los mayores ejemplos de "falta de gestión del gobierno local frente a la Covid-19".