El PSOE critica eliminar enlaces dobles en la autovía y augura que hasta 2023 no habrá obras

Después de que el alcalde y la delegada territorial de la Xunta en Pontevedra anunciasen los acuerdos adoptados para agilizar la llegada de la autovía Santiago-A Estrada hasta O Rollo -modificando el proyecto para reducir su coste a menos de la mitad al eliminar los enlaces dobles en A Ramallosa, Pontevea y O Rollo para que la primera fase se licite a finales de 2021 y la segunda en los 20 meses de ejecución de las obras- el líder del PSOE local consideró que estos anuncios responden a la "promoción personal" de la delegada. Ironizó sobre el "milagroso" nuevo coste: "si el proyecto se mantiene con modificaciones en los accesos y los costes descienden más de un 50% no entiendo cómo no se propuso antes". Pero ve "claramente negativo" que se eliminen los accesos en doble sentido. "Aunque esto fuera cierto", dice, "los presupuestos de la Xunta son clarísimos" sobre la previsión económica. Vaticina que no habrá obras antes de 2023: partidas de 1,5 o 2 millones acabaron estos año en "cero euros" por la "marginación de A Estrada" por la Xunta".

También censura no saldar "deudas" con A Estrada como el desarrollo público del polígono industrial de Toedo. Cree que la Xunta condena a la ·desaparición al sector industrial de A Estrada".