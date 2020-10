"Estoy pensando en recuperar el hacer teatro"

-Por lo que se ve, la inauguración de la muestra será un acto sencillo. ¿No quedaba otra?

-Lo tenemos todo programado para las seis y media de la tarde. Valentín García ya confirmó su presencia, y de aquí, de Cruces, no sé si vendrá el alcalde pero invitado está. En cuanto al horario de visitas a la exposición, siempre y cuando yo esté por allí cerca me va a dar igual que la gente venga por la mañana o por la tarde porque me acerco en un momento hasta el recinto museístico. Lo bueno de la cita previa es que te permite organizar las visitas de forma escalonada. Está claro que ahora no vamos a poder meter a 200 personas como hacíamos antes del estado de alarma. Habrá más seguridad para todos pero también más libertad para mi.

-Aparte de esta exposición, ¿tiene pensado hacer algo más si la situación sanitaria mejora?

-En cuanto todo pueda volver a la normalidad, que esperemos sea cuanto antes, tengo pensado poner en marcha una serie de talleres. A mi me encantaría, y lo estoy pensado desde que nos confinaron, hacer un taller de reciclaje. El objetivo es enseñarle a la gente que hay que reciclar si queremos con un medio ambiente salubre y bueno. También me gustaría retomar los talleres de pintura porque estoy deseando que esto mejore.

-¿Y volver a los inicios?

-Pues, mira, ahora que lo dices hasta estoy pensando en recuperar lo que yo hacía antes con sesiones de teatro, que era algo que me gustaba mucho. Estoy dispuesta a hacerme con un grupito y ensayar aquí para poder después representar las obras de teatro. Es algo que tengo abandonado desde hace muchos años. Lo que pasa es que tengo en mente muchas cosas por hacer, pero es que con esto parece te frena todo. Eso sí, no me gustará olvidarme de que tanto el acto del sábado por la tarde como esta exposición que ahora vamos a poder abrir al público cuentan con la colaboración de la Xunta de Galicia.