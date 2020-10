Falsa alarma de incendio en una oficina bancaria de Silleda

| Una dotación de bomberos del Parque Intercomarcal se desplazó a las tres de la tarde de ayer hasta la sucursal de CaixaBank en Silleda después de saltara la alarma por humo. No hallaron ningún signo de incendio en la oficina ni en los conductos del aire acondicionado, que serán revisados también por técnicos. La presencia de los bomberos, cuyo camión cortó la Avenida do Parque más de media hora, causó revuelo entre los vecinos y quienes transitaban por allí. Todo quedó en un susto y no se quemó nada en la oficina bancaria ni tampoco hubo que desalojar a los residentes de su entorno.