CxL advierte de que las goteras del Arena podrían ser algo "caótico"

Rafael Cuíña, coordinador de Compromiso por Lalín, manifestó ayer que con la llegada de las lluvias del otoño y el invierno, la situación de la cubierta del Lalín Arena "puede ser caótica". Cabe recordar que el pasado sábado hubo que recolocar a varios espectadores por este motivo durante el debut del Disiclín en División de Honor Plata. Además, Cuíña comentó que hace 15 días que solicitó al presidente de la AED una reunión para analizar el comercio de Lalín y hacerle llegar a Antonio Lamas las propuestas que CxL quiere hacer llegar al gobierno local al respecto.

Por otro lado, lamentó que el Concello no quiera exigir a la Xunta "el pago durante todo el curso escolar de las mascarillas para los niños en los colegios" y sobre la falta de permisos en Pozo do Boi en el encintado del puente, recordó que durante el gobierno anterior "el PP intentó que un vecino lo denunciase por la poda de un árbol que finalmente no era suyo". Y concluyó reconociendo que en este momento su relación con José Crespo es fluida porque no quiere hacer una oposición del "todo vale" como le hizo el PP.