El BNG prioriza descongestionar A Estrada con apertura de calles antes que mejorar el centro

El BNG de A Estrada detecta "tantas carencias" en el municipio estradense y, en concreto, en la villa que estima que "lo prioritario" no debe ser actuar sobre la Praza da Feira nisobre la calle Calvo Sotelo sino impulsar actuaciones orientadas a "descongestionar el tráfico del centro antes que acometer peatonalizaciones, que lo único que haían es aun más complicado la circulación por la villa". En este sentido, ve necesario "abrir nuevas calles".

Se refiere a la prolongación de 25 de Xullo hasta As Colonias, a la prolongación de Antón Losada hasta la carretera de Pontevedra hasta completar una vía de circunvalación entre As Colonias y O Pedregal así como a la apertura de una vía entre la carretera de Forcarei en el entronque con la carretera de Ouzande y la avenida de Pontevedra para conectarla con la calle Fermín Bouza Brei. Son propuestas que "una vez ejecutadas", destaca el Bloque, "completarían una trama viaria que contribuiría a descongestionar el tráfico por el centro de la villa y conformar un nuevo espacio urbano". Además, agrega, vendrían a "dotar a la villa de más zonas de aparcamiento en superficie y a mejorar y humanizar las existentes", a mayores de contribuir a crear "zonas verdes" y áreas de esparcimento "dispersas por la villa". Lo compara con la una casa: debe empezarse "por los cimientos, no por el tejado". Entiende que el gobierno local podría ejecutar esas actuaciones, que son responsabilidad suya: "solo tendría que buscar la financiación".

Caso distinto es el de la variante de A Estrada, que califica de "imprescindible para sacar el trñafico del centro de la villa": En su opinión, este proyecto "depende de la presión política del gobierno municipal" y de los "agentes sociales y sectoriales, que deberían hacer un frente común para que esta infraestructura sea una realidad".

Esas son las principales prioridades en la villa, en opinión del Bloque. Pero no las únicas. "Si los fondos Edusi limitan el campo de actuación del gobierno municipal a aquellos espacios urbanos especialmente deteriorados, está claro que la Praza da Feira o la calle Calvo Sotelo no encajan dentro de ese criterio", remarca. Antes bien, apunta, "a día de hoy hay muchas calles que necesitan un lavado de cara importante como, por ejemplo, la Rúa 25 de Xullo, convertida en un embudo; la Avenida de Santiago, camino obligado para los camiones que deterioran reiteramente el asfalto; la Avenida de América y cualquiera de sus tranversales, la calle Varela Buxán o cualquiera de las travesías de Fernando Conde, la Rúa do Matadoiro, la Avenida da Torre, la Rúa do Muiño, etc, etc, etc. Como se puede observar, sobra donde hacer actuaciones", subraya, para criticar acto seguido que el gobierno del PP vuelva "siempre sobre sus pasos, actuando sobre lo ya hecho" .

Para demostrarlo, alude a la remodelación de la alameda: "el gobierno del PP arrasó con la piedra que catorce años anters había colocado también el PP, siendo López concejal". Y "ahora vuelve a actuar sobre la praza da Feira, un espacio que, en el caso de querer peatonalizar se puede hacer mañana mismo sin necesidad de gastar ni un solo euro". "Por si fuese poco, el alcalde suelta el globo sonda de la peatonalización de la calle Calvo Sotelo, un espacio en el que también recientemente tuvo una remodelación importante, que hace también innecesraio gastar un solo euro en el caso de quere acometer una peatonalización de la calle", remarca. "Actuar sobre lo ya hecho es lo fácil, lo difícil es tener una visión de conjunto de las carencias" y "tener un proyecto claro para actuar en consecuencia", critica. Con su "mayoría absolutísima", entiende que debería "definir A Estrada del futuro" . "Mientras, lo único que hace es ser el agente comercial de empresas privadas" que diseñan el Concello en función de sus intereses privados: IDOM con la Edusi, Mercadona o la residencia de mayores.