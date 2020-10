El BNG de Cruces alega contra la línea de evacuación de los eólicos

El BNG de Vila de Cruces registró ayer una serie de alegaciones al proyecto de la línea de evacuación que promueve la empresa Green Capital Power para sus parques eólicos de Cunca, Axóuxere y Rodeira. La infraestructura afecta al concello cruceño, seccionándolo prácticamente en dos con los tendidos eléctricos, así como a los de Lalín y Silleda. Ayer, precisamente, cerraba el plazo de alegatos.

Los concejales Álex Fiuza y Beatriz Gómez estuvieron presentes en la reunión que convocaron el pasado domingo, día 27, los vecinos de Bodaño para ver qué acciones podían tomar contra estos parques. El Bloque solicitó al alcalde, Luis Taboada, un posicionamiento público sobre esta cuestión, en el pleno del lunes. "Pero tras la falta de criterio del alcalde y la necesidad urgente de posicionarse a favor de los intereses de la vecinanza" el Bloque decidió dar un paso adelante y alegar contra el proyecto.

En su argumentario, apunta que la línea de evacuación de energía pasará cerca del monasterio de Carboeiro, y que las obras necesarias para el tendido "ocasionarán negativos e irreparables efecto sobre el ecosistema del monte". Por otra parte, Cruces ya tiene más que cumplido su papel como productor de energía eléctrica, con los pantanos de Portodemouros y los saltos de Insua y Ollares. Y encima, a cambio, "somos un municipio que padecemos los cortes de suministro eléctrico muy a menudo". El BNG entiende que no se trata de producir energía eléctrica para paliar la deficiencia en la oferta de la misma (la empresa aduce a una creciente demanda de energía), sino que este proyecto "responde a un único interés privado, que no lleva aparejado ningún tipo de utilidad pública para la zona. Se antepone el derecho de aprovechamiento eólico para la producción de energía eléctrica por parte de una empresa privada sobre los derechos de todos los ciudadanos a tener un medio ambiental adecuado", añade. El BNG también recuerda que desde los años 90 existe una especie de vorágine de desarrollo de parques eólicos, algunos en zonas altamente sensibles desde el punto de vista ambiental. Y, hablando de entorno natural, la infraestructura se sitúa cercana también al sistema fluvial Ulla-Deza, una zona que de por sí "ya está muy castigada por la línea de alta tensión Mesón do Vento-Lindoso".

El documento de inicio sostiene que el riesgo de incendios es muy bajo, derivado de la obligación de mantener la gestión de la biomasa en una faja de entre 35 y 55 metros, una franja muy superior a los 5 metros que contempla la normativa de incendios. Con este baremo, las fincas forestales quedarán sin utilidad, por lo que deberían ser pagadas a sus dueños y dueñas, reseña el BNG. El partido añade que el eólico empeorará las condiciones de vida de la zona, al producir contaminación acústica u vial , así como pérdida de terrenos y tener que vivir, en algunos casos, a menos de 500 metros de los molinillos o cerca de las líneas eléctricas de media tensión,