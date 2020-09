Presentan en la Casa do Patrón un libro etnográfico sobre Doade

El Museo Etnográfico Casa do Patrón será escenario este próximo sábado 3 de octubre de la presentación de la obra O falar das pedras: antropoloxía simbólica do patrimonio de San Pedro de Doade. El opúsculo está realizado por el antropólogo, profesor y escritor Rafael Quintía Pereira, que estará acompañado por personal directivo de la Casa do Patrón, entidad promotora del volumen, y representantes de la editorial encargada de su publicación. El evento está previsto para las 12.00 horas y forma parte del inmenso trabajo antropológico que se está llevando en esta parroquia del rural lalinense en aras de la recuperación de su patrimonio cultural y etnográfico. Excavaciones y señalización de las rutas en torno a la prehistoria del lugar son las últimas acciones llevadas a cabo en el lugar.