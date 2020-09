A Estrada evitará el Plan Económico Financiero al que le obligaba incumplir el techo de gasto en 2019

Aunque la liquidación de 2019 del Concello de A Estrada incumplió el techo de gasto como consecuencia del aumento de la inversión y, por tanto, de acuerdo con la normativa estaría obligado a elaborar un Plan Económico Financiero (PEF) tal y como le anunció al ministerio, finalmente evitará dicho plan. Así lo explicó ayer el teniente de alcalde y edil de Facenda, Alberto Blanco, indicando que no se va a hacer porque desde Intervención se entendía que ya se iba a regularizar con la ejecución presupuestaria de este año. A mayores, apuntó, el anuncio del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de que no habrá techo de gasto este año para las administraciones locales viene a refrendar que "ya no hay nada que corregir".

Era el único dato negativo de la Conta Xeral 2019. Los demás parámetros resultaron positivos al cumplirse la estabilidad presupuestaria, el período medio de pago, los remanentes de Tesorería, el superávit positivo y el ahorro neto positivo.

Los datos económicos fueron muy positivos, valoró Blanco. "La ejecución presupuestaria se fue a 22.871.589,70 millones", más de 9,6 millones de euros de los 13.236.900 en los que estaba cifrado el presupuesto inicial. Ello pone de manifiesto, subrayó, "la capacidad de obtener recursos más allá de lo presupuestado" y dejó "las inversiones en una cifra total de 8.721.817,65 euros".

En cuanto al grado de ejecución, fue del 78,10%. Lo ve "satisfactorio, teniendo en cuenta que el 100% es imposible al existir proyectos plurianuales".

Por otra parte, de las obligaciones reconocidas en el ejercicio 2019 por un valor de 17.862.809,81 euros, se ordenaron pagos por un importe de 17.772.065,04 eeuros, materializándose por 17.709,162,44 euros, quedando fijado por tanto el porcentaje de pagos líquidos sobre obligaciones reconocidas en un 99,14%.

El resultado presupuestario ajustado fue de 1.191.297,04 euros; el remanente de Tesorería para gastos generales, de 2.193.814,07 euros; y el ahorro neto, de 1.008.450,79 euros.

En cuanto a los indicadores financieros y patrimoniales que permiten conocer la situación económica-financiera de una entidad, en el Concello de A Estrada la liquidez inmediata queda fijada en el 1,70; la liquidez a corto plazo, en 1,65; la liquidez general en 2,79; siendo el pasivo corriente de 1.390.698,56 y el endeudamiento por habitante del municipio de 164,33.

"Todo ello mantenineod tasas e impuestos congelados y con una presión fiscal por habitante de las menores de Galicia, fijada en 298 euros por habitante" mientras que "en Lalín está en 442, en Silleda en 411" y "en Agolada se va hasta los 451", destacó Blanco.

El edil de Facenda realizó estas declaraciones tras referirse al balance de los documentos que integran la Conta Xeral del Concello (la cuenta del resultado económico-patrimonial, el estaod de cambios del patrimonio neto, el estado de flujos de efectivo, el de liquidación del presupuesto y la memoria), un documento que arroja nformación relevante de carácter económico-financiero. El análisis patrimonial del activo -que comprende los bienes o derechos integrados en la contabilidad del Concello- lo cifra en 68.089.101,41 euros, una cifra idéntica al análisis patrimonial del pasivo.