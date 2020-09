A Xesteira y Couso secundan la XIII Limpeza Simultánea Móllate polos ríos

Integrantes de la Asociación A Xesteira y vecinos de la parroquia estradense de Couso se dieron cita esta mañana en la XIII Limpeza Simultánea "Móllate polos ríos" organizada por el Proxecto Ríos y la asociación ecologista Adega de manera simultánea en 49 municipios de Galicia, contando con la participación de 58 entidades como el colectivo A Xesteira.

Limpiaron de una gran cantidad de basura la ruta de molinos existente en el tramo final del río Vea, hasta su desembocadura en el Ulla. La dejaron en una pista próxima a Vilacriste para que el Concello de A Estrada pase a retirarla. Fuentes de A Xesteira manifestaron sentir una sensación agridulce por su labor de hoy: por un lado, se sienten satisfechos de haber retirado la basura que afeaba y contaminaba este paraje fluvial y, por el otro, se indignan al pensar que su labor no debería ser necesaria. Comentaban entre ellos que antiguamente no había contenedores y hasta se podría comprender que hubiera personas que tirasen basura en ciertos puntos al no saber cómo desprenderse de ella. Pero que hoy en día haya vertidos de este tipo les resulta incomprensible porque hay contenedores, punto limpio y "espacios de sobra para verter la basura sin contaminar".