Silleda aumenta dos casos activos y los trabajadores de Domus Vi reciben el alta

El coronavirus continúa en aumento en el Concello de Silleda, uno de los que mantiene las restriciones establecidas. La cifra ha subido en dos los casos activos, por lo tanto acumula un total de 23 positivos en el municipio. Mientras que en Lalín, otro de los municipios con medidas, continúa con 40 positivos, según los últimos datos facilitados.

La residencia Domus Vi de Lalín ya tiene a todo el personal en negativo. En la jornada de ayer, se confirmó la negativización del trabajador que aparecía contagiado. Desde el centro informan que en algunos casos les exigen cuarentena unos días después de haber dado negativo y en otros se prolongan por prevención, siendo estrictos con el protocolo a seguir en la residencia lalinense. En cuanto a los usuarios, continúan dos en activo.

Los datos de los centros educativos de la zona, continúa apareciendo un positivo en el CEIP Xesús Golmar, IES Laxeiro, IES Ramón Mª Aller e IES Pintor Colmeiro. Desde los institutos informaron de que no tenían constancia de quién era el positivo que se registra en sus centros, además de que no fueron alertados ni informados del protocolo a seguir ante esta situación. Desde Educación explican que se puede tratar de personal que, "a lo mejor se encuentre de baja o no asista al centro, por lo que no se realiza en procedimiento habitual". Añaden que por protección de datos no pueden informar de si se trata de la plantilla de alumnado o de personal del centro.

Nueva alta en A Estrada

Ya en A Estrada, se acaba de producir una nueva alta con lo que el número de casos activos se eleva a 14.