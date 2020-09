Rechazo a la moción del IVA de máscaras al estar en una negociación de material

En una moción conjunta, Compromiso por Lalín y BNG defienden la necesidad de reducir el IVA de mascarillas al 4%, que la Xunta asuma el coste de las máscaras que tienen que usar los estudiantes así como sobrecoste de limpieza de los centros, y que si Lalín tiene que asumir estos costes, se los traslade después al gobierno autonómico para su pago. Al PP no le sirvió la propuesta, al entender que también deberían venir aportaciones económicas directamente del Estado y que la Fegamp está negociando con la Xunta un paquete igual para todos los concellos. Crespo apuntó que están negociando mascaras para entregar dos a cada niño de Primaria (e Infantil, como apuntó Cuiña). Precisamente, para el líder de Compromiso no tenía sentido la reticencia del gobierno local a exigirle a la Xunta un pago que le corresponde. "nosotros apoyaos la moción de la ocupación ilegal, y no hay reciprocidad", se quejó. Desde el BNG, Francisco Vilariño dejó claro que por de pronto las familias ya tuvieron que hacer gasto en este material, que Alba Forno, del PSOE, calcula en 200 euros.