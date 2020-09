El pleno de Cerdedo-Cotobade defiende unido el cuartel cerdedense

El alcalde de Cerdedo-Cotobade, Jorge Cubela, destacó hoy el "talante" y la "colaboración" entre las diferentes fuerzas políticas que se evidenciaron en la última sesión plenaria para aprobar ayudas culturales y acciones de defensa de la N-541 y el cuartel de la Guardia Civil de Cerdedo en favor de los vecinos. Hizo notar que las cinco mociones formuladas por las distintas formaciones políticas en el pleno salieron adelante por unanimidad tras negociar e introducir cambios para incluir las posturas de todos los partidos.

Destacó el alcalde que se aprobó la moción con la que él mismo proponía instar a la Subdelegación del Gobierno a restituir las plazas de agente perdidas en el cuartel de la Guardia Civil de Cerdedo a consecuencia de unas comisiones de servicio que motivaron el cierre del edificio así como que el puesto solo disponga de dos números para patrullas. El regidor quiere que vuelvan a figurar cinco efectivos para reforzar la seguridad ciudadana, reabrir las instalaciones y evitar que los vecinos tengan que desplazarse a Forcarei o a Lalín.

A propósito de esta moción, la líder socialista Lina Garrido destacó hoy a través de un comunicado que el problema del cuartel "se deriva exclusivamente a la zona de Cerdedo". Lamentó que el munícipe se quejase en los medios en vez de ir antes a la administración competente para pedir explicaciones al respecto. Asegura la portavoz del PSOE que Cerdedo-Cotobade se queda sin seguridad por culpa de la fusión. La Guardia Civil de Cerdedo solo atiende en el territorio cerdedense y en el de Cotobade si se desea realizar alguna denuncia hay que ir al cuartel de Pontevedra, cuyos agentes son los que cubren dicha zona. Garrido se muestra convencida de que si Cubela quisiera mantener el servicio intentaría que la Guardia Civil de Cerdedo asumiese todo el término municipal.

"Este es otro de los fallos de la fusión", aseveró la líder socialista. "Creemos que si Cubela realmente quisiera mantener el servicio intentaría que se agrandase a todo el Concello y que todos los vecinos" puedan "sentirse seguros y no mantenerlo solo en una parte del territorio porque eso confirma que, en realidad, no existe tal fusión y que siguen funcionando como dos concellos separados, algo que tampoco nos sorprende",

Afirman desde la Agrupación Socialista que se dirigieron directamente a la Delegación del Gobierno y que desde allí le conformaron que "desde el Concello de Cerdedo-Cotobade no hay ninguna denuncia ni ninguna instancia" al respecto. De ahí que los socialistas afirmen no entender "por qué" el munícipe "acusa directamente desde la prensa y se salta la vía ordinaria de comunicación entre diferentes administraciones".

Lo cree fruto del "continuo acoso" que "solo se dirige a las delegaciones que no son de su color político". Entiende que "Cubela siempre se olvida de pedir responsabilidades a las administraciones donde gobierna el Partido Popular".

En otro orden de cosas, cabe señalar que en el último pleno de Cerdedo-Cotobade, según detalló el alcalde Jorge Cubela, se aprobó un plan parroquial de dinamización cultural y deportiva que, no obstante, tendrá que aplazarse hasta la superación de la pandemia por razones de seguridad. También se aprobó adquirir mascarillas infantiles para proteger a los niños en los centros educativos del municipio. Ambas iniciativas fueron propuestas socialistas transaccionadas con el gobierno local. El alcalde recordó que ya se han repartido en los colegios en torno a un millar de mascarillas.

También salieron adelante por unanimidad las propuestas del BNG, que pedía una línea urgente de ayudas a las asociaciones culturales y folclóricas. Aceptó una enmienda del gobierno para que también se le pidan a la Diputación. Su propuesta de mejora de la carretera N-541 fue aprobada sin modificación, al entender el munícipe que cumple "a la perfección" con el pacto de concellos que intenta impulsar desde hace semanas para exigirle al Gobierno la modernización integral de la vía por los 8 municipios pontevedreses y orensanos que cruza.