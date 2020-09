Eximen a la planta de lodos de Frigodeza de la evaluación de impacto ambiental

Medio Ambiente, Territorio y Vivenda emiten un informe favorable para el proyecto de la planta de tratamiento de lodos situada en el matadero y sala de despiece en el Polígono Industrial de Botos (Lalín) promovida por Industrias Frigoríficas del Deza. En cuanto a los organismos consultados, el Instituto de Estudios do Territorio informa que el impacto paisajístico que pueda producirse estará vinculado a la ampliación de las instalaciones objeto de la reforma es la construcción de las nuevas infraestructuras. "Sin embargo, las actuaciones serán dentro del perímetro de un ámbito industrial por lo que los impactos no serán significativos", aclara el informe.

Aguas de Galicia destaca que la obra cuenta con un nivel de definición adecuado a sus objetivos y que para evitar que se produzca un impacto ambiental al dominio público hidráulico, se deberán tener en cuenta las consideraciones a tal efecto referidas en el informe de 2018, en los apartados de la Rede Fluvial.

El informe explica que el proyecto mejorará de forma substancial las características de los fertilizantes orgánicos obtenidos en el proceso. Además, de que no afectará a hábitats protegidos, además de que reducirá significativamente las emisiones de metano, amoníaco y Nox, y contribuirá a reducir el empleo de combustibles fósiles del matadero y bajará su pegada energética. Aclara que este proyecto se configura como un elemento potenciador de la economía circular para las instalaciones a las que da apoyo.

Medio Ambiente resuelve que no son previsibles efectos significativos sobre el medio ambiente y por lo tanto, no se considera necesario someter el proyecto a la evaluación de impacto ambiental ordinaria. Señala que con la resolución no se exime al promotor de obtener todas las autorizaciones, licencias, permisos o informes que sean necesarios para la ejecución del proyecto. Señala que este informe no admite ningún recurso, aunque no exime aquellos que sean por la vía administrativa o judicial frente al acto, en su caso, de autorización del proyecto.