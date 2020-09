A Estrada debate el lunes en la Mesa de Movilidad sobre la peatonalización y la Praza da Feira

El Concello de A Estrada ha convocado para las 20.30 horas del lunes la Mesa de Movilidad en la que se darán a conocer las tres propuestas de estudios que han pasado a la segunda fase de elección del diseño de la Praza da Feira y su entorno, incluyendo las afecciones sobre Ulla, Calvo Sotelo y Porta do Sol. También se debatirá sobre la peatonalización del centro derivada del Plan de Movilidad Urbana Sostenible (PMUS). Tras las críticas del PSOE cargando contra la "decisión unilateral" sobre la peatonalización que los socialistas entienden que el alcalde ya ha tomado, López señaló que "no tengo nada decidido, cerrado". Niega que el PSOE no lo conociese. Subrayó que la peatonalización se deriva del PMUS, que se aprobó con el PSOE a favor. López garantizó "total transparencia" y respeto a las decisiones que se tomen en la Mesa de Movilidad.

Por otra parte el coordinador de Compromiso por Lalín, Rafael Cuiña, felicita al alcalde estradense, José López, y al presidente de la Asociación de Comerciantes, Alfredo González, "por su valentía y altura de miras" al anunciar el plan de peatonalización. Compara esta decisión "que puede servir de tabla de salvación para el comercio", con el inmovilismo del gobierno lalinense para poner en marcha medidas similares.