Un corte de luz interrumpe las analíticas del centro de salud de Lalín

Un corte en el suministro eléctrico de Lalín a las 2.15 horas de la madrugada del miércoles al jueves dejó sin luz a 3.000 clientes de Lalín. A los nueve minutos, 2.900 viviendas habían recuperado el servicio. Entre los afectados está el centro de salud de Lalín. El incidente hizo saltar los fusibles del inmueble, por lo que se activó de forma inmediata el grupo electrógeno que cubre el PAC y la parte administrativa del centro de salud. Los doctores del centro médico sí pudieron atender las consultas presenciales y por teléfono, pero no pudieron prescribir medicamentos en el momento, de la misma forma que en enfermería no pudieron realizarse analíticas de sangre al no disponer de ordenadores por la falta de corriente. La falta de ordenadores en funcionamiento motivó colas en algunos momentos. Los medicamentos quedaron recetados a lo largo del día, y a los pacientes pendientes de analíticas se les dio cita para hoy y el lunes. La avería quedó reparada en torno a las 18.00 horas.