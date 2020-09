A Estrada reduce en otoño el aforo del Teatro Principal a un centenar de butacas

Veintiún espectáculos de música, teatro y danza componen la programación cultural de otoño diseñada por el Concello de A Estrada para los meses comprendidos entre octubre y el 2 de enero. Bajo el título "Abrimos, o principal!", se llevará a cabo en el Teatro Principal y en algún otro punto como la alameda en el caso de algún concierto y estará marcada por las medidas de prevención del coronavirus. De hecho, este ciclo supondrá la implantación en el auditorio estradense de un protocolo de seguridad diseñado por la administración local durante el verano para poder "abrir" minimizando al máximo el riesgo de contagio Covid. Una de sus principales medidas pasa por una importante reducción del aforo del Teatro Principal en aras de mantener la distancia social. Será de 101 personas en los espectáculos de corte familiar (pudiendo sentarse en butacas contiguas hasta 3 o 4 personas de una misma unidad de convivencia) y de 90 en los eventos de adultos (donde el tope de butacas contiguas quedará fijado en dos). También queda "terminantemente prohibido el contacto entre el público y el personal artístico". Todas estas normas –así como las de higiene y uso obligatorio de la mascarilla- se difundirán a través de la web del Concello y la cartelería. Condicionaron la programación, que recupera parte de los espectáculos previstos para primavera que no pudieron llevarse a cabo.

Así lo indicó esta mañana el concejal de Cultura, Juan Constenla, que subrayó en el apartado musical el concierto de presentación del nuevo trabajo de Leilía en el Principal a mediados de diciembre; los conciertos de Santa Cecilia que ofrecerán las Bandas Municipal y Cultural en noviembre; el recital de la Coral Polifónica Estradense en octubre y su Concerto de Fin de Ano; el concierto de Lume na Lareira de noviembre; o el concierto de exhibición del Obradoiro de Música Moderna Carlos Barruso en diciembre. El público infantil podrá disfrutar de los conciertos de Pakolas y de Magín Blanco más A Banda das Apertas en el marco de la programación navideña.

Para los aficionados al teatro, habrá espectáculos infantiles y familiares de gran formato y calidad: Nube Nube Sol del Teatro ao Cubo (para bebés), Viaje al centro del cuerpo humano de Spasmo Teatro evocando la mítica serie Érase una vez la vida, Mai Mai de Baobab Teatro o Monstros no camiño de Ghazafellos Teatro. Ya para adultos, en octubre Malasombra estrenará Sós y la Escola Municipal de Artes_Escénicas (EMAE), Os males do tabaco, una pieza adaptada y dirigida por Santiago Cortegoso que interpretan Gonzalo Valcárcel y tres miembros del Obradoiro Carlos Barruso. El día 30, la narradora oral Paula Carballeira ambientará con su Noite Meiga la noche de Difuntos en tanto que Quico Cadaval y Producións Excéntricas podrán en escena en noviembre la comedia de Shakespeare Medida por medida , una de las mejores del año en Galicia. En diciembre, la Compañía ButacaZero en coproducción con el Centro Dramático Galego representará la comedia gestual Camiños.

En danza, destacan los espectáculos Pink Unicors de la compañía coruñesa La Macana, que ha sido uno de los grandes éxitos de la última Feira das Artes Escénicas en Galicia y Catro, el nuevo espectáculo de Caramuxo Teatro.