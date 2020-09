Cubela plantea una reunión multilateral de 8 alcaldes para urgir la mejora de los puntos negros de la N-541

El alcalde de Cerdedo-Cotobade, Jorge Cubela, acaba de dar un paso más en su propuesta de impulsar un pacto entre concellos por los que discurre la carretera nacional N-541 en las provincias de Ourense y Pontevedra –Pontevedra, Cerdedo-Cotobade, Forcarei, Boborás, Beariz, O Carballiño, Punxín, Maside e incluso Ourense– a fin de reclamarle conjuntamente al Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana que acometa de manera urgente acciones que redunden en una mejora de la seguridad vial a lo largo de un trazado que acumula un gran número de siniestros. Con esta pretensión, le acaba de remitir una carta a los otros siete alcaldes emplazándoles formalmente a celebrar "una reunión multilateral" ya sea de manera presencial o telemática por seguridad sanitaria.

Y es que Cubela considera urgente reducir la "alta y creciente siniestralidad" de este vial y proteger a sus 1,46 millones de usuarios anuales.

El máximo mandatario local de Cerdedo-Cotobade recordó que los accidentes de tráfico en la carretera N-541 no solo no descienden sino que "van a más". Apuntó asimismo que, desgraciadamente, registran heridos y víctimas cada poco tiempo. En su opinión, ello viene a confirmar "lo señalado por entidades especializadas en tráfico y seguridad, ya que Automovilistas Europeos Asociados (AEA) dice que el trecho entre Mourente y Forcarei es de los cuatro más peligrosos de Galicia y el prestigioso RACE tiene al recorrido por Boborás, O Carballiño, Maside y Punxín entre los diez peores de toda España".

Cubela agregó que, según los datos oficiales, la Intensidad Media Diaria (IMD) de esta carretera es de 4.219 vehículos en Pontevedra y Cerdedo, 2.270 en Portela de Lamas (Forcarei) y hasta 4.858 en las inmediaciones de O Carballiño para una media total de unos 4.000, lo que eleva el volumen de tráfico a 1,5 millones de desplazamientos anuales.

"Con esta elevada carga de circulación", subrayó, "es necesario mejorar, de manera urgente, las condiciones de la vía porque hay muchas obras a medio hacer, algunas de las cuales llevan dos años y medio paralizadas, y otros proyectos necesarios redactados y completamente olvidados". Citó como principales problemas las curvas de entrada en Pontevedra, la necesidad de mejorar la seguridad en Cutián, O Cádabo, Cerdedo o Folgoso así como el mal estado del firme -muy resbaladizo en jornadas de lluvia- y la absoluta falta de luminosidad en el trecho de la N-541 a su paso por el municipio de Forcarei. Igualmente, agregó que, sin conocer en profundidad la situación en la provincia de Ourense, le consta que hay problemas similares y obras sin ejecutar en los cinco municipios ourensanos que cruza la N-541: Boborás, Beariz, O Carballiño, Maside y Punxín.

Quiere hacer un pacto de municipios para exigir las obras dejando al margen "cualquier cuestión partidista", al entender que "no es lo mismo la reclamación de un municipio que la que podamos formular desde todo este territorio del sur de Galicia". Se muestra convencido de que esta estrategia les dará "mucha más fuerza".